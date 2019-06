James Gunn potrebbe supervisionare il nuovo Universo Esteso DC [RUMOR]

Cinema

Una voce di corridoio pubblicata da We Got This Covered ha rivelato che il regista e sceneggiatore americano James Gunn potrebbe occuparsi del rilancio dell'Universo Esteso DC.

Lo scorso 15 marzo, il regista, produttore e sceneggiatore James Gunn è stato 'perdonato' da Disney dopo che la major aveva deciso di licenziarlo per via di alcuni tweet discutibili pubblicati in rete e risalenti ad una decina di anni fa.

Gunn è quindi ufficialmente tornato alla regia di Guardiani della Galassia Vol. 3, il film della Fase 4 del MCU che continuerà la saga di Star-Lord, Rocket Raccoon e soci.

Il cineasta statunitense è stato in ogni caso ingaggiato anche da Warner Bros. per dirigere il 'reboot' di Suicide Squad, chiamato semplicemente The Suicide Squad, ossia il nuovo cinecomic dedicato ai supercattivi dell'universo DC atteso per il 6 agosto 2021 negli USA. Nel cast del film dovremmo trovare Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Joel Kinnaman come Rick Flagg, Jai Courtney come Captain Boomerang e Idris Elba in un ruolo non ancora rivelato.

Ora, stando a un rumor apparso su We Got This Covered, DC continuerà a proporre sia un universo condiviso che un filone di film indipendenti dedicato ai suoi personaggi di punta (come The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, previsto il 25 giugno 2021), ma che Gunn sarà chiamato a supervisionare in prima persona i due 'filoni' che verranno portati sul grande schermo.

Il regista dovrebbe infatti essere coinvolto in diversi progetti in veste di produttore, gestendo da dietro le quinte i vari film tratti dai fumetti (pur magari non essendo accreditato ufficialmente). Un DCEU sotto l'ala protettiva di Gunn sarebbe quindi il piano principale di Warner Bros. per far ripartire i film dedicati a Batman e soci, sebbene al momento si tratti solo di una voce di corridoio.

Ricordiamo che i film incentrati sui personaggi DC che vedremo prossimamente sul grande schermo al momento sono, oltre ai già citati The Suicide Squad e The Batman, anche Joker (3 ottobre 2019), Birds of Prey - And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (7 febbraio 2020), Wonder Woman 1984 (5 giugno 2020) e Aquaman 2 (16 dicembre 2022), a cui andranno sicuramente ad aggiungersi altri progetti non ancora rivelati al pubblico (come lo spin-off basato sulle mostruose creature Trench, viste nel film Aquaman di James Wan).

