Justin Bieber sfida Tom Cruise in combattimento: 'Se non accetti, hai paura'

Il cantante canadese sfida in combattimento Tom Cruise con un tweet improbabile: mentre il mondo si interroga sul possibile vincitore dello scontro, l'attore di Mission: Impossible rimane in silenzio...

Justin Bieber è abituato a essere al centro dell’attenzione per i motivi più disparati: dal burrito mangiato al contrario (che però era un fake) alla rissa al Coachella, il cantante canadese si è fatto conoscere per il suo carattere piuttosto focoso.

L’ultima trovata di Justin, come si legge su Vanity Fair, non dovrebbe sorprendere più di tanto. Il cantante canadese, infatti, ha sfidato in combattimento nientemeno che Tom Cruise via Twitter:

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019

Voglio sfidare in combattimento Tom Cruise nell’ottagono [l’ottagono è il ring dove si svolgono, tra gli altri, gli incontri di arti marziali miste, n.d.r.]. Tom, se non accetti la sfida vuol dire che hai paura e non te lo potrai mai perdonare. Chi è disposto a organizzare il combattimento? @danawhite?

È interessante notare che Dana White, citato da Bieber nel tweet, è a capo della UFC, la Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione di arti marziali miste statunitense. Insomma, Justin sembra voler fare le cose per bene, anche se la sua iniziativa ha disorientato i più, a cominciare dal suo manager, Scooter Braun, che ha replicato su Twitter:

Of course he did. Just a normal Sunday. But I have no interest in watching or helping in making this happen unless it includes crushed glass on the knuckles and a live bear released in to the octagon in the 4th round. Oh and the money should go to charity of course. https://t.co/Bq2RIUuLp7 — Scooter Braun (@scooterbraun) June 10, 2019

Ovviamente l’ha fatto. È solo una domenica come un'altra. Ma non mi interessa guardare o aiutarlo a organizzare questa cosa, a meno che non includa vetri spaccati sulle nocche e un orso vivo lasciato entrare nell’ottagono durante il quarto round. Oh, i soldi dovrebbero andare tutti in beneficenza, ovviamente.

Justin chiama, il mondo risponde

Come prevedibile, le volontà bellicose di Justin Bieber non sono passate inosservate agli occhi del mondo. Comicbook segnala che il campione UFC Conor McGregor, sentendosi in qualche modo chiamato in causa, ha annunciato che la sua società – la McGregor Sports and Entertainment – è disposta a organizzare il combattimento. Tutto ciò, però, a patto che Tom Cruise sia “abbastanza uomo” da accettare:

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 10, 2019

Se Tom Cruise è uomo abbastanza da accettare questa sfida, McGregor Sports and Entertainment organizzerà la battaglia. Cruise ha il coraggio di combattere come fa nei film?

Evidentemente preso dal furore della battaglia, va segnalato che lo stesso McGregor, che in passato ha anche combattuto con la Montagna di Game of Thrones, ha sfidato in combattimento Mark Walhberg. L’attore, però, non ha ancora risposto all’invito.

Tornando al possibile scontro tra Bieber e Cruise, va segnalata la reazione di Jared Padalecki, attore noto per il ruolo di Sam in Supernatural. La trovata dell’attore, come segnalato da Comicbook, ha del geniale: indossare una maschera di Tom Cruise e salire sul ring al posto dell’attore di Mission: Impossible - Fallout. Questo il tweet dove Padalecki rende noto il suo piano:

On a totally unrelated note, does anybody have a Tom Cruise mask that I can borrow? https://t.co/0xOde8H3rN — Jared Padalecki (@jarpad) June 10, 2019

Qualcuno ha una maschera di Tom Cruise da prestarmi?

Sono tante altre, in ogni caso, le reazioni delle parti chiamate più o meno in causa. Anche la UFC Canada, tramite il suo account Twitter ufficiale, ha fatto intendere di monitorare con molta attenzione la scottante situazione Bieber-Cruise:

👀 — UFC Canada (@UFC_CA) June 10, 2019

C’è chi pensa, poi, che nonostante la differenza di età (Cruise va per i 56, mentre Bieber ha 25 anni), la sfida sia praticamente segnata:

Tom is still in amazing athletic shape. He does all his own stunts. And he’s had so much more training OF ALL KINDS than Bieber. — DK / Daena Kramer (@justkramer) June 10, 2019

Tom è ancora in forma perfetta. Esegue tutti i suoi stunt. E ha fatto più allentamenti di qualsiasi tipo rispetto a Bieber.

In effetti, Tom Cruise sembra prendere sempre molto seriamente la sua preparazione per i vari film in cui è chiamato in causa. Per il prossimo Top Gun: Maverick, ad esempio, sembra che l’attore si sia messo in testa di imparare a pilotare un caccia.

Secondo altri, invece, la sfida lanciata da Bieber sarebbe solo frutto di un malinteso spazio-temporale:

I think he just streamed Top Gun for the 1st time last night, and thinks Tom's 26. — dre nee (@MotownDR) June 10, 2019

Secondo me Bieber ha visto Top Gun per la prima volta ieri sera e pensa che Tom abbia 26 anni.

Insomma, fan e appassionati di tutto il mondo hanno in qualche modo risposto alla chiamata di Bieber. Solo Tom Cruise, il diretto interessato, per ora sembra aver scelto la strada del silenzio. Prima o poi, però, l’attore dovrà essere informato dei fatti, e già a pensarci la faccenda sembra essere ancora più bizzarra:

At some point tonight Tom Cruise’s agent will have to call Tom Cruise and tell him that Justin Bieber has challenged him to a fight, this is an actual conversation that will happen https://t.co/D4H9tG27cP — David Allen (@David_Allen55) June 10, 2019

A un certo punto l’agente di Tom Cruise dovrà chiamare Tom Cruise e gli dirà che Justin Bieber lo ha sfidato in un combattimento e questa è una conversazione che avverrà veramente.

È solo marketing?

C’è anche chi pensa che tutta la faccenda non sia altro che una trovata di marketing. In effetti, qualche ora prima del tweet in cui Justin Bieber sfidava a duello Tom Cruise, lo stesso cantante canadese pubblicava un post in cui annunciava l’arrivo di sue nuove canzoni:

More music coming. Happy Sunday — Justin Bieber (@justinbieber) June 9, 2019

Sta arrivando nuova musica. Buona domenica.

Insomma, la situazione sembra ancora poco chiara, e avrà probabilmente nuovi sviluppi inaspettati.

E voi, cosa ne pensate? In uno scontro tra Justin Bieber e Tom Cruise, chi avrebbe la meglio?