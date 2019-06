La casa di Tony Stark in Avengers: Endgame si può affittare online

CinemaCuriosità

Se non siete ancora pronti a lasciare andar via i Vendicatori e soprattutto Iron Man, la vostra terapia potrebbe essere un giorno intero in casa di Tony Stark.

Per tutti i fan dell'Universo Marvel che hanno visto l'ultimo capitolo degli Avengers (Endgame) e ancora non riescono a riprendersi dallo shock, c'è una bella sorpresa.

Airbnb vi offre la possibilità di rivivere i momenti più commoventi e struggenti della pellicola diretta dai fratelli Russo a soli 335 dollari a notte.

Vi state chiedendo come? Semplicemente affittando la casa nel bosco di Tony Stark e famiglia.

Proprio così, sul famoso sito di servizi per alloggi è apparso l'annuncio che dà la possibilità di albergare in questo chalet a Fairburn, in Georgia, a soli 30 minuti da Atlanta.

Il cottage, come si legge nell'annuncio, viene presentato come un angolo di paradiso immerso nella natura e nella quiete. Dotata di 3 stanze e 3 bagni, la casa sul lago di Tony, Pepper e Morgan, può ospitare fino a 6 persone ed è ideale per riunioni aziendali, attività all'aperto con bambini e momenti di relax senza allontanarsi troppo dalla civiltà.

Ma cosa rende questa casa un simbolo emblematico della 22esima fatica MCU?

Se non avete ancora visto il film vi consigliamo di saltare il prossimo paragrafo.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! La casa sul lago e l'ultimo saluto a Tony Stark Come sappiamo, Endgame rappresenta la svolta personale di numerosi eroi Marvel e il salto temporale di 5 anni dalla tragica sconfitta contro Thanos, ha contribuito a delineare la natura e i desideri di molti vendicatori. Hulk ha trovato un equilibrio tra le sue personalità, Nat ha deciso di continuare il lavoro degli Avengers proteggendo e monitorando i mondi, Capitan America ha messo al servizio dei sopravvissuti un supporto psicologico e Clint ha iniziato una sua personale vendetta. Ma quello che più di tutti ha cambiato rotta è proprio Tony Stark (interpretato da Robert Downey Jr.) che, insieme alla sua Pepper, ha avuta una bambina di nome Morgan e ha deciso di trascorrere la sua vita in mezzo ai boschi. I momenti più importanti legati ad Iron Man avvengono proprio in quella casa, come il confronto con Capitan America, la scoperta di una possibile soluzione al viaggio nel tempo e soprattutto l'ultimo straziante saluto ad opera dei suoi compagni di battaglie. La scena finale del film si svolge proprio nel verde che circonda la baita di Fairburn, nel bel mezzo del funerale di Tony Stark, dopo aver perso la vita per salvare l'umanità dalla folle Decimazione di Thanos. HD Marvel Studios

Non potendo dormire tra le mura del quartier generale degli Avengers, o nelle divine stanze di Asgard, la casa sul lago di Tony Stark è un ottima soluzione per quanti ancora non accettano la fine di un'era iniziata nel 2008, proprio con la prima pellicola su Iron Man.

Al momento della prenotazione - ci sono ancora molti giorni liberi in questi mesi estivi - ricordate però che potrete solo commemorare gli Avengers in religioso silenzio, in quanto nell'annuncio è esplicitamente vietato dare feste.

Coloro che avevano già immaginato un personale e ristretto Comic-Con composto dai cosplayer di tutti gli eroi visti nel film dovranno cambiare location o accontentarsi di una maratona MCU composta da tutte le pellicole - ben 22 - in attesa del capitolo conclusivo della terza fase, Spider-man: Far from Home, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.