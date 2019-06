La distanza tra Avatar ed Endgame al box-office si assottiglia: 57 milioni di dollari

Superare Avatar , quindi, non sarà semplice e, come ha previsto l'analista capo di BoxOffice Media Shawn Robbins, il sorpasso ai danni del film di James Cameron potrebbe avvenire nel giorno del Labor Day , ovvero lunedì 2 settembre 2019.

Dopo più di un mese di programmazione, Avengers: Endgame è ancora in molte sale degli Stati Uniti d'America (circa 3000) ma i suoi incassi diminuiscono in fretta : rispetto agli incassi della settimana che va dal 24 al 30 maggio , il film dei fratelli Russo ha perso quasi il 55% di biglietti venduti nella settimana successiva, incassando negli Stati Uniti - fra il 31 maggio e il 6 giugno - quasi 12 milioni di dollari. Se la percentuale al ribasso si mantenesse costante nella settimana attuale - che va dal 7 al 13 giugno -, Avengers: Endgame potrebbe incassare tra i 6 e i 7 milioni di dollari.

