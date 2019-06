La Mia Vita con John F. Donovan: il trailer del nuovo film di Xavier Dolan

Xavier Dolan, giovane regista che ha diretto pellicole come Mommy e È solo la fine del mondo, fa il suo debutto a Hollywood con il settimo film della sua carriera La Mia Vita con John F. Donovan. Con un'uscita più volte rimandata e già presentato in anteprima mondiale allo scorso Toronto Film Festival, il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 27 giugno distribuito da Lucky Red.

Ora è online il primo trailer italiano del film che presenta un cast d'eccezione. La Mia Vita con John F. Donovan prende ispirazione da una lettera che il regista in persona, Dolan, scrisse davvero alla tenera età di otto anni al suo attore preferito Leonardo DiCaprio.

Xavier Dolan introduced THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN at #TIFF18 by reading a letter he wrote at the age of 9 to Leonardo DiCaprio.



