Legion 3, il nuovo misterioso promo su Farouk

Marvel Television e FX Networks manderanno in onda, negli Stati Uniti d'Amerirca, la terza e ultima stagione di Legion da lunedì 24 giugno. La storia si svolge dopo gli eventi finali della seconda stagione, che hanno rivelato David Haller come vero cattivo della serie. La nuova stagione racconterà della re-union di David con la sua amica Lenny Busker (Aubrey Plaza), mentre Syd Barrett (Rachel Keller), il Re Ombra (Navid Negahban), e gli altri residenti di Summerland lavorano per trovare un modo efficace per sconfiggere il mutante di livello omega prima che sia troppo tardi.

Come saprete, è David Haller (Dan Stevens) a essere ora il nemico numero uno della squadra di Summerland. David si mostra nella parte finale del video, che potete vedere in testata a questo articolo.

