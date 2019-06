Metal Gear Solid diventa un gioco da tavolo: i dettagli su personaggi e sulla Day 1 Edition

Square Enix conquista l'E3 2019: ovazione per Final Fantasy VII, trailer per Marvel's Avengers

Il produttore e Konami – che detiene i diritti sulla saga Metal Gear – non hanno ancora comunicato quando il gioco da tavolo sarà lanciato sul mercato, né quando apriranno i pre-ordini, che dovrebbero essere comunque imminenti. Hanno però anticipato che il gioco proporrà oltre dodici missioni principali e dieci che si svolgeranno nello scenario in realtà virtuale che compariva anche nel videogame su PlayStation.

IDW Games ha anticipato che il gioco proporrà venti mappe modulari che i giocatori potranno utilizzare per costruire il loro scenario personale; inoltre, nel percorso ci si potrà imbattere in fino a otto boss, che riprenderanno i personaggi del team Fox-Hound , come Liquid, Ocelot e Wolf. Secondo le informazioni (provvisorie) mostrate nella confezione, una singola partita dovrebbe durare circa un'ora, coinvolgendo da uno a quattro giocatori , con un'età consigliata superiore ai quattordici anni.

Il gioco includerà anche una miniatura del Metal Gear REX, l'iconico robot bipede che era al centro delle vicende di Metal Gear Solid. Inoltre, coloro che prenoteranno Metal Gear Solid: The Board Game avranno anche diritto alla Day 1 Edition , che includerà le miniature dell'elicottero Hind-D, del carro armato M1 e una ulteriore di cui non sono stati ancora svelati i dettagli.

