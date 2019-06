Nintendo Direct E3 2019: Zelda, Banjo-Kazooie e Animal Crossing tra le tante novità

Videogames

Nintendo si è letteralmente scatenata in occasione dell'E3 2019. L'ultimo Direct regala tanti trailer, date di uscita e gradite sorprese!

Mancava solo lei, la magica Nintendo per stilare il bilancio di questo E3 2019. Una edizione, la più recente dell'Electronic Entertainment Expo, che ha fatto storcere il naso per tantissimi motivi. Ma che allo stesso tempo ci ha regalato piccole e grandi perle poligonali, come il remake di Final Fantasy VII o l'ultima produzione ruolistica di From Software in collaborazione con George R.R. Martin.

Dopo EA, Microsoft, Bethesda, Ubisoft e Square Enix, è allora tempo di fare un tuffo nella Nintendo Difference e scoprire insieme tutti gli annunci del colosso di Kyoto nel corso del Direct mandato in onda per la kermesse losangelina.

A tutto Dragon Quest!

Durante il Nintendo Direct E3 2019, Square Enix si è finalmente decisa ad annunciare la data d'uscita di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta S - Definitive Edition. La nuova versione del jRPG sviluppata appositamente Nintendo Switch verrà pubblicata il 27 settembre 2019, come svelato dal trailer proiettato dal palco dell'evento:

I giocatori partiranno per una grande avventura in cui impersoneranno il Lucente, l'eroe scelto da Yggdrasil, l’albero del mondo, per salvare il mondo di Erdrea da un terribile fato. La versione per la console ibrida, oltre a tutti i contenuti del gioco originale, include nuove storie per i personaggi, musiche orchestrali per le sezioni di avventura e per le battaglie, altri mostri da cavalcare, missioni secondarie ambientate nei mondi di Dragon Quest precedenti e la possibilità di passare dalla grafica HD a quella rétro in stile 16 bit. Sono inclusi anche altri miglioramenti, tra cui la possibilità di velocizzare gli scontri e di scegliere tra il doppiaggio in giapponese e quello in inglese.

Non solo, è stato ufficializzato il nuovo contenuto aggiuntivo in arrivo su Super Smash Bros. Ultimate, che verrà invaso proprio dai protagonisti di Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Passata, e di altre incarnazioni del celebre e longevo brand nipponico.

Con molta probabilità, i personaggi saranno proposti sotto forma di Echo Fighters, mentre la data di debutto è prevista nel corso dell'estate 2019.

Date di uscita per Zelda, Luigi's Mansion 3 e Daemon X Machina

Dopo l'annuncio nel settembre dello scorso anno, Luigi's Mansion 3 torna a terrorizzare il pubblico dell'E3 2019 con un trailer mai visto prima:

Un trailer che non mostra solo le meccaniche di gioco di questa nuova avventura da vivere nei panni dello sfortunato fratello di Mario, ma che ne fissa pure la data di uscita entro la fine del 2019.

Ben più concreto il lancio di The Legend of Zeda Link's Awakening: il rifacimento del classico del 1993 per Game Boy arriverà su Switch il 20 settembre. Il filmato dell'ultimo Nintendo Direct ci permette di dare uno sguardo più approfondito al nuovo comparto grafico, alle meccaniche di gioco rinnovate e alla possibilità di costruire nuovi dungeon tramite le tessere ottenute nel corso dell'avventura.

Dovrete invece aspettare il 12 settembre per mettere le mani sull'affascinante Daemon X Machina, sempre in esclusiva su Nintendo Switch.

Del tutto a sorpresa, poi, la compagnia dagli occhi a mandorla ha confermato, con un primo teaser trailer, di essere al lavoro sul seguito diretto dell'apprezzatissimo The Legend of Zelda Breath of the Wild, prima declinazione open world della saga trentennale.

Non mancano sussulti neppure per i fan di Suda51. Con il filmato visibile poco più sotto, è stato infatti svelato per la prima volta No More Heroes 3, atteso nel corso del 2020 su Nintendo Switch.

Se invece volete (ri)scoprire le avventure dello strigo Geralt di Rivia - in arrivo anche sul piccolo schermo con una serie televisiva fantasy -, sarete felici di sapere che The Witcher 3 Wild Hunt cavalcherà ufficialmente su Nintendo Switch. L'uscita è attesa nel corso del 2019, in versione Complete Edtion - comprensiava quindi di tutti i DLC disponibili.

Da Animal Crossing ad Astral Chain: capolavori annunciati?

Oltre all'arrivo di The Witcher 3 su Nintendo Switch, nel nuovo Direct dell'E3 2019 sono state annunciate le versioni per la console ibrida del quinto e del sesto capitolo di Resident Evil.

Non si conoscono ancora i dettagli precisi sulle versioni portatili dei due survival horror, ma è molto probabile che anche sulla console Nintendo sia inclusa la possibilità di giocare in coop online con un amico entrambe le avventure. L'uscita, invece, è prevista per il prossimo autunno.

Intanto i talentuosi ragazzi di Platinum Games tornano a mostrarci il sorprendente Astral Chain con un nuovo trailer a dir poco esplosivo!

Il nuovo filmato ci introduce al peculiare mondo immaginato dal team nipponico, in cui lo speciale corpo di difesa della Neuron si ritrova a dover fronteggiare una minaccia incontrollabile. Al loro fianco, gli agenti troveranno i Legion, non solo armi, ma anche fidati compagni in un'avventura che non nasconde i suoi toni drammatici. È stato inoltre confermato che Astral Chain arriverà su Nintendo Switch il 30 agosto di quest'anno.

La casa di Kyoto ha mostrato il primo gameplay trailer di Animal Crossing: New Horizons, ambientato su una location denominata Isola Deserta.

In Animal Crossing: New Horizons potrete godervi un’esperienza pacifica all'insegna della creatività, del fascino e della libertà. Sull'isola potrete raccogliere risorse per creare quello che volete, da comodità a utili strumenti, e personalizzare la vostra dimora a piacimento, sia all’interno sia all'esterno.

Il titolo, inizialmente previsto per quest'anno, è stato rinviato al prossimo. Per la precisione, verrà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch il 20 marzo 2020.

Parlando ancora di sorprese, dal Direct odierno apprendiamo che l'indimenticabile saga di Panzer Dragoon è pronta a rivivere su Switch.

Si tratta di un remake del titolo originale, che offre un comparto grafico migliorato e dei controlli in linea con gli standard moderni. Per l'occasione, Forever Entertainment e MegaPixel Studio hanno pubblicato - oltre al primo trailer - la sinossi della inaspettata produzione, in uscita nella stagione invernale:

Su un pianeta lontano e solitario, i giocatori incontreranno due draghi risvegliati dall'antichità. Equipaggiati con un'arma letale proveniente dal passato e guidati dal loro corazzato drago blu, dovranno compiere il loro destino e impedire al Drago prototipo di raggiungere la torre, o morire nel tentativo. Il gioco arriverà quest'inverno.

Tra i titoli presenti al Nintendo Direct dell'E3 2019 non poteva assolutamente mancare Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero, il cui nuovo trailer ha annunciato un bel po' di novità in arrivo sull'esclusiva Switch.

Oltre a confermare la presenza di eroi giocabili quali Elektra, Ghost Rider e Luke Cage, il filmato ha annunciato l'arrivo di un pacchetto contenente ben tre diverse espansioni, la cui uscita è prevista nel corso dell'autunno 2019. I tre contenuti aggiuntivi in questione aggiungeranno novità a tema Marvel Knights, X-Men e Fantastici Quattro.

Tornando ancora a Super Smash Bros. Ultimate, il Nintendo Direct dell'E3 2019 ha svelato il debutto del dinamico duo di Banjo-Kazooie - protagonista della saga picchiaduro ora in mano a Microsoft - nel picchiaduro della "grande N". I nuovi lottatori saranno resi disponibili come DLC nel corso dell'autunno 2019.

Tanti titoli third party per Nintendo Switch

Nintendo ha annunciato in collaborazione con Konami l'atteso ritorno della serie di Contra.

Ritorno che fa rima con Contra Rogue Ops, che sarà pubblicato sulla console ibrida il 24 settembre 2019. Il gioco supporta la co-op locale in wireless fino a 4 giocatori e l'online multiplayer.

Oltre a questo, è stata confermata l'immediata disponibilità sul Nintendo eShop di Contra Anniversary Collection, al cui interno troverete 10 giochi della serie di Contra ed un ebook da 74 pagine.

Il rythm game Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda sarà invece disponibile a partire dal 13 giugno 2019, sempre via eShop:

Non solo esclusive, su Nintendo Switch sono in arrivo anche tantissimi giochi prodotti da terze parti. Durante il Direct E3 2019, la casa di Kyoto ha riassunto la maggior parte di essi in un breve show-reel, che ammirare qui sotto.

Ecco la lista completa dei giochi previsti con le relative finestre di lancio - laddove siano disponibili:

Dead by Daylight di Behaviour Interactive Inc. / Koch Media (autunno)

Stranger Things 3: The Game di Netflix / BonusXP (4 luglio)

Spyro Reignited Trilogy di Activision Publishing, Inc. (3 settembre)

Just Dance 2020 di Ubisoft (5 novembre)

New Super Lucky’s Tale di Playful Studios (autunno)

Minecraft: Dungeons di Mojang Studios (primavera 2020)

Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch di LEVEL-5 / Engine Software (20 settembre)

Catan di Asmodee Digital (20 giugno)

The Sinking City di Frogwares (autunno)

Alien: Isolation di SEGA Europe Limited (2019)

Hollow Knight: Silksong di Team Cherry (presto disponibile)

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered di SQUARE ENIX, Inc. (quest’inverno)

Dauntless di Phoenix Labs (fine 2019)

Wolfenstein: Youngblood di Bethesda Softworks (26 luglio)

DOOM Eternal di Bethesda Softworks (presto disponibile)

The Elder Scrolls: Blades di Bethesda Softworks (autunno)

Come bonus, Nintendo regala poi ai suoi affezionati fan una sessione di gameplay inedita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, in uscita a novembre solo su Nintendo Switch.