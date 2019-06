SDCC 2019: HBO celebrerà la fine di Game of Thrones nella Hall H

TV News

di Stefania Sperandio - 11/06/2019 12:43 | aggiornato 11/06/2019 12:48

Game of Thrones sarà al Comic-Con di San Diego di quest'anno: ancora da scoprire quali membri del cast parteciperanno all'evento.

Dopo aver saltato l'appuntamento nel 2018, Game of Thrones tornerà protagonista al Comic-Con di San Diego. La serie HBO, che da poche settimane ha visto la messa in onda dell'ultimo episodio della stagione finale, incontrerà i suoi fan presso la Hall H dell'attesa convention, già fissata per il prossimo mese di luglio. A riferirlo è il sito Deadline, che si dice certo della notizia, anche se per ora mancano i dettagli.

Non è noto, ad esempio, quali membri del cast saranno effettivamente presenti per rispondere alle domande dei fan. È in ogni caso improbabile, secondo le fonti, la presenza di Kit Harington (Jon Snow), che sta affrontando un programma di riabilitazione in Connecticut. Non c'è certezza nemmeno sulla partecipazione all'evento di David Benioff e D. B. Weiss, showrunner della produzione HBO, ma secondo Deadline la loro presenza risulterebbe improbabile. Si parla, invece, di una partecipazione dello scrittore George R. R. Martin, anche se per ora non è chiaro con quali modalità.

HD Getty Images Il cast di Game of Thrones durante il Comic-Con 2016

Secondo ulteriori voci di corridoio, Game of Thrones dovrebbe essere protagonista anche di un altro Comic-Con quest'anno, presumibilmente a New York a ottobre, ma non ci sono ancora conferme. Già noto, invece, che Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark) parteciperà al Comic-Con Africa a settembre.

Contattata da Deadline, HBO si è rifiutata di fornire commenti ufficiali sulla partecipazione del suo Game of Thrones al Comic-Con di San Diego. La più recente apparizione della serie all'evento risale al 2017 e quest'anno, a differenza dell'ultima volta, gli attori avrebbero la possibilità di parlare delle vicende delle loro controparti senza il timore di fare spoiler e senza più ignorare quale sarebbe stata la loro sorte. Ricordiamo che nel 2015 Natalie Dormer (Margaery Tyrell), ad esempio, affermò di non avere la più pallida idea di cosa sarebbe accaduto al suo personaggio – e le cose non le sono andate proprio come sperato.

Getty Images HD Getty Images Liam Cunningham (Davos Seaworth), Sophie Turner (Sansa Stark), Jacob Anderson (Verme Grigio) e Conleth Hill (Lord Varys) salutano al Comic-Con 2017

Game of Thrones è andato in onda su HBO dal 2011 al 2019. In attesa di commenti ufficiali sul ritorno al Comic-Con, i fan hanno supportato l'ente di beneficenza di Emilia Clarke, con l'attrice che ha raccontato ancora una volta come il suo personaggio, Daenerys Targaryen, sia stato importantissimo nel suo percorso di guarigione. E chissà che la Madre dei Draghi non possa parlarne anche al Comic-Con il prossimo mese.