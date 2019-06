Steven Spielberg al lavoro su una serie TV horror, che potrà essere vista solo di notte

TV News

di Matteo Tontini - 11/06/2019 15:30 | aggiornato 11/06/2019 15:34

Un countdown indicherà agli utenti il tempo rimanente per guardare gli episodi.

Il prestigioso Steven Spielberg sarebbe al lavoro su una serie TV horror per Quibi, la piattaforma streaming di contenuti pensati per dispositivi mobile che debutterà nel 2020 negli Stati Uniti.

Al momento il progetto è intitolato Spielberg's After Dark e, a detta del fondatore di Quibi (e grande amico del regista), Jeffrey Katzenberg, sarà "raccapricciante e super spaventoso".

La particolarità dello show, che dovrebbe contare dieci o dodici capitoli, risiede nel fatto che sarà disponibile solo nelle ore notturne, per renderne la visione ancora più inquietante. Volendo essere più precisi, gli episodi (piuttosto brevi per adattarsi meglio alla visione su smartphone e tablet) potranno essere visti soltanto dopo la mezzanotte e un conto alla rovescia segnerà le ore rimanenti prima dell'alba, tempo limite per guardarli.

Per chi non lo sapesse, Quibi proporrà contenuti in formato breve. Si parla di episodi di massimo dieci minuti. L'idea viene da Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman, che vedono Quibi come il "Netflix per telefoni": il servizio ha già in programma progetti con Steven Soderbergh, Antoine Fuqua, Anna Kendrick e Laurence Fishburne, giusto per citarne qualcuno, ma il nome di Spielberg alza indubbiamente l'asticella della qualità.

Il regista si starebbe occupando della sceneggiatura della serie TV e finora avrebbe scritto circa la metà degli episodi. Va però precisato che Spielberg non dirigerà lo show.

