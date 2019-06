The Legend of Zelda: Breath of the Wild avrà un seguito: l'annuncio di Nintendo

Videogames

di Stefania Sperandio - 11/06/2019 21:32 | aggiornato 11/06/2019 21:37

In chiusura al suo Nintendo Direct all'E3 2019, Nintendo ha annunciato che sono in corso i lavori su un sequel per il suo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

È stato un Nintendo Direct ricco di contenuti, come abbiamo raccontato nel riepilogo degli annunci fatti durante l'evento all'E3 2019. A sorpresa, in chiusura al suo appuntamento in streaming, Nintendo ha anche confermato ufficialmente che il suo The Legend of Zelda: Breath of the Wild avrà un seguito.

Il gioco, che non ha ancora un titolo ufficiale, sta venendo sviluppato per Nintendo Switch ed esordirà in un anno ancora da stabilire. Il primo teaser trailer, che ha accompagnato l'annuncio, ha mostrato Link e la principessa Zelda alle prese con nuove insidie nel mondo di Hyrule, con il celebre castello della regione che sembra essere stato preso d'assalto da nuove ombre – così come gli emissari della dea Hylia.

Difficile, per ora, immaginare i contenuti del prossimo The Legend Zelda: il fatto che il primo teaser sia stato realizzato con lo stesso motore del gioco precedente e il fatto che si parli apertamente di un seguito di Breath of the Wild lasciano intuire che sfrutterà la stessa Hyrule open world, senza eccessive rivoluzioni, oltre alle stesse meccaniche di gioco.

Se così fosse, sarebbe legittimo aspettarsi una data d'uscita relativamente vicina – più vicina di quanto non sarebbe se, invece, Nintendo dovesse realizzare nuovamente l'intera struttura che è alla base del titolo.

HD Nintendo La principessa Zelda e Link nel trailer del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uscito a marzo 2017 come titolo di lancio di Nintendo Switch, l'originale The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha vinto decine di premi come gioco dell'anno. Secondo la media voto delle recensioni, riportata sul sito aggregatore Metacritic, è tutt'oggi considerato il miglior The Legend of Zelda di sempre, oltre che il miglior titolo disponibile sulla console.

Non possiamo che aspettare che la compagnia di Kyoto diffonda ulteriori dettagli sul seguito, per scoprire quando potrà arrivare e che contenuti proporrà. Quanto siete impazienti di seguire Zelda e Link nella loro prossima avventura?