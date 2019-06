The Rock annuncia che Jaume Collet-Serra sarà il regista di Black Adam

Cinema

11/06/2019

L'attore ha rivelato sul suo profilo Instagram che tornerà a collaborare con il regista di Jungle Cruise per il suo primo ruolo nell'universo cinematografico DC Comics.

La partecipazione di Dwayne "The Rock" Johnson all'universo cinematografico DC Comics è stata annunciata ormai più di quattro anni fa, quando ancora il franchise era formato dal solo L'uomo d'acciaio. All'epoca il personaggio avrebbe dovuto comparire all'interno della pellicola dedicata a Shazam!, che ha debuttato lo scorso aprile nelle sale. Tuttavia tra le tante modifiche ai piani del DC Extended Universe c'è stata anche la decisione di escludere Black Adam dal film con Zachary Levi, optando per una avventura in solitaria per la sua introduzione nella serie.

Sono passati ormai diversi mesi da quell'annuncio e ancora le informazioni sullo sviluppo di questo stand-alone sono davvero poche. Al di là del coinvolgimento di The Rock e le sue speranze per un inizio delle riprese nel 2020, non si sa praticamente nulla su questo progetto. Qualcosa però sembra essersi finalmente messo in movimento quando hanno iniziato a diffondersi delle voci che suggerivano che Jaume Collet-Serra fosse in lizza per il ruolo di regista della pellicola.

Poco dopo questi rumor sono stati confermati direttamente da Dwayne Johnson stesso. L'attore ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram l'immagine che vedete qui sotto, accompagnata da una didascalia in cui ha ufficializzato la partecipazione di Collet-Serra a Black Adam. L'attore ha specificato come sia molto felice di questa scelta, dato che ha già lavorato a lungo con il regista sul set di Jungle Cruise, pellicola che lo vede al fianco di Emily Blunt, in uscita nel 2020.

Una bella notizia, vi annuncio che Jaume Collet-Serra, autore spagnolo di thriller, sarà il mio regista in Black Adam di DC. Io e Jaume abbiamo lavorato insieme negli ultimi due anni per realizzare Disney's Jungle Cruise - sono stato favorevolmente colpito dalla sua passione, etica del lavoro, stile, vision, tono e qualità. Non vede l'ora di fare qualcosa di innovativo con Black Adam e dare ai fan qualcosa di davvero bello e speciale. Brindo con una doppia tequila per dare il benvenuto a Jaume e non vedo l'ora di portare alla vita il migliore antieroe in nero al mondo.

Cosa ne pensate? Conoscete i lavori di Jaume Collet-Serra? E soprattutto, cosa vi aspettate da questo debutto nel mondo dei cinecomics di The Rock nei panni di Black Adam?