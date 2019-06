Thor: Ragnarok è il film Marvel preferito di Tarantino

TV NewsCinema

11/06/2019

Il regista di Pulp Fiction svela che, tra i vari cinecomic targati Marvel, il suo preferito è il film del 2017 diretto da Taika Waititi che ha come protagonista il Dio del Tuono.

Come i suoi ammiratori più accaniti sapranno, Quentin Tarantino ha una passione neanche tanto segreta per i film della vecchia scuola, per così dire. Tuttavia questo non gli impedisce di essere un fan anche dei grandi cinecomic, al contrario di alcuni suoi colleghi registi come James Cameron o David Fincher che hanno criticato i lavori del Marvel Cinematic Universe.

Recentemente infatti, durante un'intervista per Empire riguardo il suo prossimo film in uscita, Once Upon a Time in Hollywood, il regista statunitense ha parlato anche della sua esperienza con i film del MCU, della maratona di film Marvel che ha iniziato per poter arrivare a vedere il tanto acclamato Avengers: Endgame, e della pellicola che, tra queste, ha preferito in assoluto. Quest'ultima è quella del 2017 firmata Taika Waititi, Thor: Ragnarok.

Quentin Tarantino ha ammesso, difatti, di essere rimasto un po' indietro con il mondo dei cinecomic e quindi di aver iniziato a mettersi al passo coi tempi.

Non sono rimasto aggiornato con i loro film, penso, dagli ultimi 4 anni. Credo che gli unici cinecomic che ho visto al cinema l’anno scorso siano Black Panther e Wonder Woman. Ma circa un paio di settimane fa ho iniziato a recuperare i film Marvel così da poter vedere Avengers: Endgame. Ho appena finito Captain America: Civil War quindi ora tocca a Doctor Strange.

Questa maratona Marvel ha fatto capire al regista di Pul Fiction quale sia il film che ha apprezzato di più.

In realtà l’ultimo che ho visto è stato Thor: Ragnarok. L’ho amato. È il mio preferito della saga da The Avengers – di gran lunga il mio preferito.

In effetti il film di Taika Waititi, rispetto agli altri cinecomic, ha quell'impronta decisamente umoristica che i fan sono abituati a vedere proprio nei film di Tarantino. Tra l'altro il taglio ironico dato a Thor: Ragnarok è stato oggetto di discussione e divisione da parte del pubblico, mentre, probabilmente, per il regista Tarantino proprio questi toni hanno reso il film più congeniale ai suoi standard.

E voi siete d'accordo con Quentin Tarantino?

