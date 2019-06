Watch Dogs Legion vi farà giocare nei panni di qualsiasi abitante di Londra

Videogames

11/06/2019

Nel corso della sua conferenza all'E3 2019, Ubisoft ha svelato ufficialmente Watch Dogs Legion: ambientato a Londra, il videogioco rende ogni persona che incontrate la possibile protagonista.

Watch Dogs Legion è stato il gioco che ha aperto la conferenza Ubisoft all'E3 2019. Dopo le indiscrezioni e i teaser dei giorni scorsi, il nuovo progetto del publisher transalpino è realtà e mantiene le promesse della vigilia: sarà ambientato a Londra e vi consentirà di vestire i panni di qualsiasi abitante della città.

In un ricco video gameplay, disponibile in apertura al nostro articolo, è stato mostrato il giocatore controllare uno dei tanti personaggi possibili. In una colluttazione scatenata cercando di raggiungere un obiettivo, il personaggio è rimasto però ucciso, andando incontro alla morte permanente. Sarà un'altra delle caratteristiche del gioco: in caso uno dei vostri protagonisti dovesse non sopravvivere a uno scontro, non ci sarà modo di portarlo indietro.

HD Ubisoft Ognuno dei membri della vostra resistenza dovrà dare il suo contributo per liberare Londra in Watch Dogs Legion

Lo scenario di Watch Dogs Legion sarà una Londra dominata dal controllo ossessivo, da sentinelle e droni armati che opprimono la libertà individuale. Il vostro compito sarà quello di formare una resistenza, consci che potremo reclutare chiunque. Tutti i cittadini che incontrerete avranno un'identità, una storia, dei legami e delle caratteristiche peculiari – dall'ex spia all'esperto di apparecchiature elettroniche, passando per il pugile e per il medico. Ciascuno potrà essere utile alla causa in modo diverso e anche i video che scandiranno il procedere delle vicende saranno diversi in base ai protagonisti che avete reclutato e che state impersonando.

Quando sarete costretti allo scontro con il nemico, consci di poter davvero morire, avrete anche la possibilità di arrendervi: se lo farete, la vita del vostro personaggio sarà risparmiata, ma verrà rinchiuso in prigione e starà ai suoi compagni (che voi stessi impersonerete) trovare il modo di tirarlo fuori.

Ubisoft ha voluto sottolineare che i giocatori saranno pienamente liberi di scegliere chi reclutare nella loro resistenza: potrete formare un team di soli giovani, di sole donne anziane (sì, perfettamente arruolabili!), di soli personaggi dai look fuori dagli schemi. La decisione sarà nelle vostre mani e ognuno farà la sua parte nella vostra lotta per liberare Londra dall'oppressione.

Questa libertà di scelta, assicura la compagnia francese, si rifletterà anche nell'approccio al gameplay: deciderete voi come procedere, se con l'astuzia o sacrificando tante vite, così come sceglierete voi in che ordine liberare i diversi quartieri di una Londra fedelmente riprodotta.

HD Ubisoft Tutti i protagonisti di Watch Dogs Legion potranno andare incontro alla morte permanente

Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs Legion arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia il 6 marzo 2020.

