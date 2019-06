Gli anni universitari di Sandra Bullock diventano una serie TV

TV News

L'esperenza universitaria di Sandra Bullock sarà d'ispirazione per una serie TV prodotta dalla stessa attrice, Akiva Goldsman e John Legend.

L'attrice di The Blind Side, Miss Detective e Gravity, Sandra Bullock, starebbe per lanciarsi in una nuova impresa in fase di sviluppo presso gli Amazon Studios: una serie TV basata sul la sua esperienza al college.

È Variety a riportare la notizia di un progetto "vagamente ispirato" agli anni da studentessa universitaria della Bullock:

Una dramedy ambientata negli anni '80, nel sud degli Stati Uniti, dove una una giovane donna anticonformista andrà oltre ogni aspettativa e si impegnerà a fondo nella ricerca di amore, comunità e un proprio senso dell'identità.

E avendo a che fare con il mondo della musica e del ballo, come ribadito anche da W Magazine, non stupisce il coinvolgimento di John Legend tra i produttori esecutivi, assieme a K.C. Perry (anche sceneggiatrice designata per la serie), Akiva Goldsman e la stessa Bullock. L'idea sarebbe nata a seguito di una serie di conversazioni tra Goldsman - sceneggiatore, regista e produttore di grande fama in quel di Hollywood - e l'attrice, mentre in una fase successiva si sarebbero aggiunti la sceneggiatrice, attrice, regista e produttrice Marja Lewis-Ryan e la compagnia di produzione co-fondata da John Legend, Get Lifted Film Co..

Dovesse concretizzarsi il progetto, con alle spalle tre vincitori di Academy Awards - Miglior Attrice per la Bullock, Miglior Sceneggiatura Non Originale per Goldsman e Miglior Canzone Originale per Legend -, avrebbe di certo un suo perché. Non siete d'accordo?