Avengers: Endgame, un fan lo ha visto al cinema 110 volte (e oltre)

Agustin Alanis di Charlotte, North Carolina, ha superato la visione numero 110 di Avengers: Endgame, infrangendo il traguardo precedentemente toccato da Tony Mitchell con Avengers: Infinity War.

Lo scorso 23 aprile era emersa l'incredibile impresa di Steve Ruppel, un ragazzo del Wisconsin in grado di trascorrere diverse ore della sua vita vedendo Captain Marvel sul grande schermo per ben 116 volte, con l'obiettivo di entrare nel Guinness dei Primati segnando il record del maggior numero di visioni di un film al cinema.

Il record era stato precedentemente stabilito dal fan Marvel Tony Mitchell - noto anche con il nome di 'Nem' - in grado di assistere alla proiezione di Avengers: Infinity War per 103 volte. Questi fu addirittura contattato privatamente da Marvel, la quale decise di invitarlo alla prima mondiale di Avengers: Endgame in uscita l'anno successivo (oltre ad avere accesso esclusivo al set del quarto film dedicato ai Vendicatori).

Ma non solo: lo studio gli inviò anche 50 biglietti IMAX omaggio, che Tony usò per invitare se stesso e altri 49 fan alla proiezione di Ant-Man & The Wasp.

A quanto pare come riportato da ComicBook, un nuovo 'eroe' di è unito alla schiera dei super fan in grado di guardare oltre cento volte un film del MCU al cinema: Agustin Alanis di Charlotte, North Carolina, è infatti arrivato alla visione numero 110 di Avengers: Endgame.

Come prova del suo risultato, il ragazzo ha postato una foto su Twitter ogni volta che si è recato nel suo cinema di fiducia per vedere il film dei fratelli Russo. Un post pubblicato lo scorso 9 giugno lo ritraeva proprio in compagnia di Nem, ossia l'altro campione in grado di arrivare a quota 103 con Infinity War.

Oggi ho incontrato questa leggenda, Nem, mentre arrivo a quota 103 spettacoli dello stesso film nelle sale. Hai fatto in modo che ciò potesse diventare realtà, quindi ti rendo omaggio fratello.

Alanis ha deciso di fare le cose ancora più in grande, superando il suo 'rivale' e la quota 110 visioni (più precisamente è arrivato a 112, nella giornata del 12 giugno), come riportato dal portale CinemaBlend.

Sicuramente, si tratta di un traguardo destinato a rimanere impresso negli annali (oltre al fatto che difficilmente qualcuno riuscirà a fare di meglio), nonché la prova che gli appassionati possono talvolta compiere delle imprese davvero uniche nel loro genere.

Ricordiamo in ogni caso che Avengers: Endgame è uscito nei cinema italiani lo scorso 24 aprile 2019.

Voi sareste in grado di vedere sul grande schermo un film del Marvel Cinematic Universe così tante volte?