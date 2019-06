Black Widow: i primi dettagli sulla nuova serie a fumetti Marvel

Fumetti

di Vincenzo Recupero - 12/06/2019 12:21 | aggiornato 12/06/2019 12:25

Natasha Romanoff è ormai uno dei personaggi più noti ed amati del roster Marvel. La Casa delle Idee sta per fare partire una nuova serie a fumetti che la vede protagonista.

1 condivisione

Dopo aver rivestito un ruolo centrale in Avengers: Endgame (e, più in generale, in tutta la Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe), il personaggio della Vedova Nera ha ormai raggiunto un grande livello di popolarità, al punto che pare ormai certo ci sarà un film dedicato alla Black Widow di Scarlett Johansson. Sembra che le riprese siano iniziate in Norvegia, ma per avere l'ufficialità toccherà aspettare il D23 Expo che si terrà a fine agosto, convention Disney in cui è logico attendersi il calendario di uscite dei film MCU per i prossimi anni (e anche notizie sul destino della saga di Star Wars al cinema).

Vista l'attenzione mediatica sul personaggio, Marvel sta dando ampio spazio a Natasha Romanoff anche sulle pagine dei fumetti in cui è regolarmente protagonista di numerose serie a lei dedicate. L'ultima in tal senso è Web of Black Widow di Jody Houser con i disegni di Stephen Mooney, in cui Natasha dovrà confrontarsi con un misterioso villain che sta usando informazioni del passato della Vedova Nera per compiere il suo malvagio piano.

HD Marvel La cover di Web of Black Widow #1 realizzata da Junggeun Yoon

Web of Black Widow #1 sarà disponibile a settembre 2019 nelle fumetterie statunitensi.