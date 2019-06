Cina sviluppa transistor di diametro pari a un filamento di DNA umano

Inoltre c’è da dire che altri ricercatori cinesi sono al lavoro per riuscire a realizzare dei transistor addirittura della grandezza di mezzo nanometro , quindi è evidente la voglia della Cina di dominare in campo elettronico.

In passato la Cina restava a guardare gli altri darsi battaglia nel campo dello sviluppo dei chip, adesso invece potrà competere in qualità di top player.

Yin specifica però che per mettere in commercio i nuovi transistor ci vorranno alcuni anni, giusto il tempo di effettuare i dovuti controlli e di scegliere i materiali migliori da adottare, e spiega anche quanto potrebbe essere importante per la Cina riuscire a sviluppare una tecnologia così competitiva:

Bisogna poi considerare il vantaggio pratico nel poter contare su minuscoli transistor: più piccoli essi diventano, più facilmente possono essere collegati a dei chip, maggiore sarà l’incremento in termini di performance di un processore. Il risparmio energetico che otterremmo consentirebbe poi, ad esempio, l’utilizzo di uno smartphone senza bisogno di ricaricare le batterie per molto più tempo rispetto a oggi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok