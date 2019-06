Dopo 18 anni di scavi, rinvenuto in Antartide il fossile di un dinosauro simile al mostro di Loch Ness

E, infine, non ci sarebbe stato abbastanza cibo a Loch Ness per soddisfare il fabbisogno di un mostro marino di oltre 15 tonnellate.

La maggior parte di loro sottolinea che il Lago Ness ha solo 10mila anni (circa), mentre i plesiosauri si estinsero più di 65 milioni di anni fa. Inoltre, i rettili marini non erano dotati di branchie: quindi, anche se Nessie fosse stato un plesiosauro, sarebbe comunque dovuto salire in superficie numerose volte ogni ora per respirare. Di conseguenza, individuarlo e fotografarlo non sarebbe stato un problema.

Sembra che l'evoluzione abbia ripetuto alcuni pattern di sviluppo tra due gruppi che non hanno alcuna relazione. I plesiosauri [il gruppo cui appartiene l'aristonecte n.d.R] sono rettili e non hanno nulla a che fare con i cetacei, che invece sono mammiferi.

Una tecnica di alimentazione simile a quella delle balene, le quali approfittano dei fanoni - che agiscono come enorme filtro - per catturare gli organismi planctonici. O'Gorman conclude teorizzando:

Per essere più precisi, il rettile marino era un aristonecte , quindi caratterizzato da un collo leggermente più corto, vertebre robuste e un cranio molto più grande degli esemplari appartenenti alle altre sottofamiglie degli elasmosauridi. Inoltre, il paleontologo ha parlato del modo in cui il mostro marino si nutriva:

