Dune: The Sisterhood, la serie TV è in arrivo con Villeneuve alla regia dell'episodio pilota

di Claudio Rugiero - 12/06/2019 08:49 | aggiornato 12/06/2019 08:53

WarnerMedia ordina una nuova serie sci-fi, Dune: The Sisterhood. A dirigere il primo episodio sarà il regista canadese Denis Villeneuve, attualmente al lavoro sull'adattamento per il grande schermo del romanzo di Frank Herbert.

Tempo di adattamenti per il ciclo di Frank Herbert! Proprio in questi giorni sono in corso le riprese di Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve (in uscita negli USA il 20 novembre 2020), ed ecco che spunta un'altra piacevole novità: come si legge su Variety, WarnerMedia ha infatti dato il via libera a un nuovo progetto intitolato Dune: The Sisterhood. Si tratta di una serie TV di Legendary Television, che produce anche la versione cinematografica di Villeneuve.

A dirigere l'episodio pilota della serie sarà proprio il regista canadese con Jon Spaihts come sceneggiatore. I due saranno inoltre produttori esecutivi con Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert, tutti in co-produzione con Kevin J. Anderson.

Dune: The Sisterhood è raccontato attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit, le cui adepte sono dotate di straordinarie capacità. Queste ultime, grazie alla padronanza del corpo e della mente, sono infatti in grado di intrecciare sapientemente la politica feudale e gli intrighi dell'Impero, mettendo in atto una serie di piani che le condurranno infine all'enigmatico pianeta Arrakis, noto ai suoi abitanti come Dune.

Da sempre affascinato dalle Bene Gesserit, Villeneuve ha ammesso di aver accettato il progetto con entusiasmo:

Le Bene Gesserit mi hanno sempre affascinato. Una serie incentrata su quel potente ordine di donne mi è sembrata non solo importante e stimolante, ma anche un contesto dinamico per un prodotto per la TV.

Per il momento non ci sono altri dettagli sulla serie Dune: The Sisterhood, ma seguiremo naturalmente gli eventuali futuri aggiornamenti.

Cosa ne pensate? Vi ispira questo progetto?