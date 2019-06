Ennesimo colpo per Bond 25: Craig e Malek avranno difficoltà a girare insieme

CinemaCelebrity

di Giuseppe Benincasa - 12/06/2019 16:42 | aggiornato 12/06/2019 16:45

Ancora seri problemi per la produzione di Bond 25.

1 condivisione

A seguito di una serie di interruzioni nella produzione di Bond 25, gli attori Daniel Craig (che interpreta James Bond) e Rami Malek (che veste i panni del villain) stanno incontrando parecchie difficoltà nell'organizzare i loro programmi, al fine di girare insieme sul set del 25esimo film di 007.

Il lungometraggio, diretto da Cary Fukunaga, si era annunciato al mondo con una diretta dalla splendida cornice del resort GoldenEye in Jamaica, che ospitò anche Ian Fleming. Già in quella occasione Rami Malek (vincitore del premio Oscar per la sua interpretazione nel film Bohemian Rhapsody) non potè unirsi al resto del cast presente nei Caraibi a causa di impegni di lavoro, ma presenziò tramite un breve video.

Adesso, secondo il sito The Sun, Rami Malek sarebbe entrato in un nuovo progetto (non ancora specificato) e gli impegni legato ad esso si scontrerebbero - a causa dei continui problemi della produzione di Bond 25 - con il calendario di riprese del film con Daniel Craig. Quest'ultimo e il resto del cast avrebbero dovuto riunirsi per le nuove sessioni di lavoro a settembre 2019 ma, dopo l'infortunio alla caviglia di Craig e l'esplosione avvenuta sul set, le riprese riprenderanno a fine ottobre o inizio novembre di quest'anno.

HD Getty Images Un sorridente Rami Malek

Visti i continui impegni delle star e il ritmo frenetico delle produzioni hollywoodiane, non sarà facile trovare il tempo per girare le scene che vedono protagonisti 007 e il suo villain. La produzione potrebbe rimandare ancora una volta l'uscita del film (inizialmente prevista per il 25 ottobre 2019 nel Regno Unito, poi spostata al 3 aprile 2020), oppure potrebbe provare a girare le scene con l'aiuto della computer grafica o, in maniera estrema, sostituire Rami Malek.

Voi cosa fareste?