Hai paura del buio? La serie revival svela il suo cast e dettagli sulla trama

di Paola Pirotti - 12/06/2019 16:32 | aggiornato 12/06/2019 16:36

È il grande ritorno del racconto dell'orrore per ragazzi. La celebre serie TV degli anni '90, Hai paura del buio?, tornerà con una miniserie in tre parti e un nuovo cast di giovanissimi attori.

Chi non ha paura del buio?

Sicuramente ce l'hanno tutti quei ragazzi che, negli anni '90, guardavano Hai paura del buio?. La serie TV canadese di grande successo ha tormentato il pubblico con i racconti dell'orrore narrati intorno al fuoco da un gruppo di amici, conosciuti come il Club di Mezzanotte.

La serie ha avuto ben cinque stagioni (1990-1996) per poi ritornare con una nuova serie di due stagioni nel 1999. Ma da qualche anno, ormai, il network Nickelodeon ha annunciato l'intenzione di rilanciare il franchise con un revival.

Inizialmente si parlava di un film scritto da Gary Dauberman (sceneggiatore di IT: Capitolo 1). Recentemente, invece, è stato confermato il reboot della serie antologica in una miniserie in 3 parti, dopo l'abbandono del progetto da parte di Dauberman.

Deadline ha annunciato in esclusiva i primi dettagli della trama e il nuovo cast di Are You Afraid of the Dark (titolo originale della serie).

Hai paura del buio? tornerà a parlare di un gruppo di amici, il Club di Mezzanotte, che si riunisce per raccontare la terrificante storia del Circo della Sventura, per poi scoprire che gli eventi spaventosi della storia stanno prendendo vita. I ragazzi sono Gavin, Akiko, Louise, Graham, Rachel interpretati rispettivamente dai giovani: Sam Ashe Arnold (Best.Worst.Weekend.Ever.), Miya Cech (Rim of the World), Tamara Smart (Artemis Fowl, Una strega imbranata), Jeremy Taylor (It: Capitolo 1, Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween), Lyliana Wray (Top Gun: Maverick, Black-ish) e Rafael Casal (Blindspotting). Quest'ultimo avrà il ruolo dell'enigmatico direttore dei Circo della Sventura.

Ben David Grabinski si è occupato della sceneggiatura, mentre Dean Israelite dirigerà i 3 episodi, della durata di un'ora ciascuno.

Nella serie degli anni '90 hanno recitato giovanissimi attori come Ryan Gosling, che di certo non ha bisogno di presentazioni, Elisha Cuthbert, star della serie 24, e Neve Campbell, che poco dopo diventò famosa grazie ad un altro cult horror: Scream.

Non c'è ancora nessuna data di rilascio della serie, ma secondo le ultime fonti dovrebbe arrivare per il prossimo ottobre negli Stati Uniti.

Pronti ad avere ancora paura del buio?