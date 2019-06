Harry Potter e la camera dei segreti: le 10 differenze tra libro e film

Come già accaduto in Harry Potter e la pietra filosofale , nell'adattamento cinematografico vengono apportate diverse piccole modifiche alla trama rispetto alla storia narrata nel romanzo della Rowling.

Un elfo domestico di nome Dobby poi piomba nella sua stanza per avvertirlo di un grande pericolo che lo attende ad Hogwarts e fa di tutto per cercare di sabotare la sua partenza. Nonostante una serie di imprevisti, Harry riesce a raggiungere la Scuola di Magia e Stregoneria dove dovrà affrontare una nuova e terrificante minaccia.

In questo capitolo conosciamo nuovi personaggi come l'elfo domestico Dobby, il professore Gilderoy Allock (interpretato da Kenneth Branagh), il Ministro della Magia Caramell, Mirtilla Malcontenta e Tom Riddle, un giovane Voldemort.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok