Hot Toys svela la figure di Spider-Man: Far From Home e nuove bobbleheads

12/06/2019

Praticamente, una invasione di ragni!

L'action figure di Spider-Man: Far From Home di Hot Toys

L'Uomo Ragno di Hot Toys, ispirato a Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Hot Toys (Spider-Man: Far From Home)

Hot Toys ha iniziato a presentare i prodotti relativi al film Marvel Studios Spider-Man: Far From Home, segno che il film con Tom Holland è sempre più vicino (nei cinema italiani la pellicola uscirà il 10 luglio).

L'attrazione principale è rappresentata dall'action figure Movie Promo Edition in scala 1/6 di Spider-Man. La figure è alta circa 28 centimetri e presenta 30 punti di articolazione che permettono di posizionare Spider-Man in diverse pose. Come mostrato dalle immagini (nella gallery qui sopra), nella confezione sono contenute diverse mani intercambiabili - alcune delle quali includono la ragnatela - quattro paia di occhi con espressioni diverse, ragnatele applicabili alla figure e una base su cui posizionare il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. L'action figure, al contrario di quella raffigurante Tony Stark (presentata precedentemente per Avengers: Endgame), non è corredata dalla riproduzione del volto dell'attore Tom Holland: la variante senza maschera è assente.

La Movie Promo Edition di Spider-Man sarà disponibile entro la fine del 2019. Inoltre, considerando che nel film Spider-Man: Far From Home Peter Parker indosserà altri costumi, Hot Toys potrebbe realizzare anche dei nuovi modelli.

E a proposito di nuovi modelli, Hot Toys ha pubblicato anche le prime immagini delle nuove bobbleheads, ovvero delle piccole action figure di circa 8/10 centimetri con la testa dondolante. Come potete vedere nella gallery qui sotto, oltre alle action figure ispirate al film Spider-Man: Far From Home (di cui fanno parte anche Nick Fury e Mysterio), ci sono anche quelle ispirate ai costumi del gioco Marvel's Spider-Man e tre versioni di Venom, che - a meno di clamorose sorprese - non dovrebbe figurare nel film realizzato in collaborazione tra Sony Pictures e Marvel Studios.

Alcune di queste versioni Cosbaby, realizzate da Hot Toys, sono impreziosite da effetti luminosi, mentre tutte hanno una funziona magnetica che permette di posizionare anche a testa in giù l'amichevole Spider-Man di quartiere. Infine, c'è una versione L (large) dell'Uomo Ragno che è alta ben 21 centimetri.

Per quale di queste action figure Hot Toys romperete il maialino? Per maggiori dettagli, foto e prenotazioni potete visitare il sito ufficiale Hot Toys.