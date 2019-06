How I Met Your Mother, gli episodi per conoscere Barney

TV News How I Met Your Mother

Ecco i migliori episodi per conoscere il personaggio di Barney nella serie How I Met Your Mother!

La serie TV How I Met Your Mother (in Italia arrivata con il nome E alla fine arriva mamma) è una delle sit-com più divertenti dell'ultimo decennio, le sue gag, le sue battute sono rimaste nella storia della televisione, diventando spesso anche tormentoni del web. Uno dei migliori aspetti della serie è la caratterizzazione dei personaggi: Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily hanno tutti delle personalità uniche che vale la pena approfondire, rivedendo i migliori episodi a loro dedicati.

Oggi è la volta di parlare di Barney Stinson, interpretato da Neil Patrick Harris nelle 9 stagioni della serie. Barney Incontra Ted Mosby per la prima volta al MacLaren's Pub nel 2001, poi inizia a far parte della banda, immaginandosi come il migliore amico di Ted. Dopo una grossa delusione amorosa all'età di vent'anni (la ragazza lo ha lasciato per un uomo d'affari) Barney si reinventa e diventa un latin lover, che rifiuta ogni forma di impegno. Mette in atto elaborati atti di seduzione e fa sesso occasionale. Ha un codice o una regola quasi per tutto ed è un nerd appassionato di Star Wars.

Amori e Amici

L'ambizione è nemica del successo

Famiglia

Qual è il vostro preferito con Barney?