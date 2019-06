Huawei posticipa il lancio di un nuovo laptop, colpa del ban USA

Tecnologia

Sempre più complicata la situazione di Huawei, che ha dovuto rinviare la presentazione di un nuovo laptop a causa dell'ordine esecutivo dell'amministrazione Trump.

Huawei è un colosso del mercato degli smartphone, ma l'azienda cinese è attiva anche in quello dei laptop. L'aggiornamento dell'acclamata linea MateBook X Pro, ad esempio, risale a febbraio, in occasione del Mobile World Congress. Il futuro, purtroppo, sembra tutt'altro che roseo a causa del ban dell'amministrazione Trump.

L'ordine esecutivo firmato dal Presidente statunitense Donald Trump ha inserito Huawei nella Entity List, ovvero in quell'elenco di società potenzialmente pericolose per la sicurezza nazionale. Una decisione che ha fatto crollare i ponti tra le aziende statunitensi - come Google, Intel, Microsoft, ARM - e quella di Shenzhen e che impedisce a quest'ultima di utilizzare Windows come sistemo operativo e componenti Intel per i suoi laptop.

Considerata la situazione a dir poco ostica, Huawei ha ufficialmente posticipato il lancio del proprio nuovo laptop, la cui presentazione era attesa al CES Asia 2019 di Shanghai (11-13 giugno). Intervistato da CNBC, Richard Yu di Huawei ha confermato che l'annuncio è stato posticipato a causa del ban USA. Del tutto sconosciuti i dettagli sul misterioso dispositivo, data di lancio compresa.

Nonostante i laptop rappresentino una piccola fetta del business di Huawei, questo è comunque un duro colpo per l'azienda, che giorno dopo giorno vede andare in fumo importanti (alcune fondamentali) partnership. Android quasi sicuramente non sarà il sistema operativo dei futuri smartphone del colosso cinese (ma il sostituto è dietro l'angolo), e lo stesso si può dire di Windows per i notebook.

Riuscirà Huawei a trovare un'alternativa a Windows? E a chi si affiderà per la produzione dei componenti sotto la scocca?