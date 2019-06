Isabelle - L'ultima evocazione, il trailer dell'horror con Adam Brody

Scary Stories to Tell in the Dark: il full trailer dell'atteso horror

Scary Stories to Tell in the Dark: il full trailer dell'atteso horror

A metà strada tra Rosemary’s Baby e L’esorcista, Isabelle è un perfetto film da incubo. Gli elementi ci sono tutti (una coppia felice, una tragedia, una vicina inquietante e un prete) come un buon cocktail che non vediamo l’ora di assaggiare.

Larissa e Matt Kane si trasferiscono nella deliziosa città di Sarasota Spings, dove sognano una vita tranquilla nell’attesa della nascita del loro primo figlio. Larissa è incinta, ma poco dopo il loro arrivo in città la donna ha un aborto spontaneo e perde il bambino. Dopo essere stata clinicamente morta per un minuto, Larissa è vittima di una serie di inquietanti conseguenze. La donna immagina che suo figlio sia vivo e denuncia la presenza ossessiva di Isabelle (Zoë Belkin), figlia della vicina di casa (Sheila McCarthy), che la osserva costantemente dalla finestra di fronte.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok