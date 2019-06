Keanu Reeves non aveva idea di essere il 'Fidanzato di Internet'

Celebrity

di Giulia Greco - 12/06/2019 14:01 | aggiornato 12/06/2019 14:05

La natura educata e rispettosa di Keanu Reeves ha fatto sì che l'attore canadese venisse eletto il 'Fidanzato di Internet'.

0 condivisioni

Keanu Reeves ha dimostrato più volte di essere una star coi piedi per terra e proprio per questo il pubblico lo ama infinitamente. Uno degli esempi più recenti risale a marzo 2019, quando, dopo essere stato costretto ad un atterraggio di emergenza, ha proseguito il resto del viaggio su un furgone con gli altri viaggiatori.

Non è stato un evento isolato, Keanu Reeves è famoso per essere l'antidivo per antonomasia: era il 2001 quando comprò un gelato solo per firmare lo scontrino e regalare il suo autografo a un giovane fan.

Inoltre non si tira mai indietro quando si tratta di posare con i suoi ammiratori, mostrandosi sempre gentile e garbato. Per tutte queste ragioni, Reeves è stato eletto il "Fidanzato di Internet". Solo che lui non ne sapeva proprio nulla.

Durante la prima mondiale di Toy Story 4, l'attore canadese, che nel film dà la voce al personaggio di Duke Caboom, ha appreso la notizia con sgomento.

"Sono che cosa?", ha chiesto incredulo ai microfoni di People. Successivamente ha aggiunto: "È strano, ma è grandioso ricevere energia positiva".

La carriera di Reeves, infatti, sta andando incontro a una vera e propria rinascita, tanto che i fan hanno iniziato a parlare di Keanuaissance, il rinascimento artistico dell'attore.

Non è solo questa la ragione per cui l'attore di John Wick 3 - Parabellum è costantemente elogiato dal pubblico del web. I fan hanno notato che, nonostante non rifiuti mai di posare con loro, nelle foto evita costantemente il contatto fisico, specialmente con le donne.

Quando la cosa è stata fatta notare su Twitter, l'argomento è diventato virale e le discussioni online si sono animate.

Lol Keanu ain’t taking no chances. 😂😂 pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019

L'utente Kemoy Lindsay ha fatto notare che "Keanu non vuole correre rischi", riferendosi a tutte le accuse di molestie e violenze che molti colleghi di Reeves hanno dovuto affrontare.

Tuttavia, ci hanno pensato altri fan a sottolineare che la situazione è differente: Keanu non ha paura del movimento #MeToo, è solo fin troppo rispettoso.

It’s not about not taking chances, it’s about being considerate and respectful, qualities that Keanu carries in spades. https://t.co/AGuLmsnVWb — peachshim 🍓🍑 (@peachshim) June 10, 2019

Non si tratta di evitare di correre rischi, ma di essere gentile e rispettoso, qualità che Keanu porta con sé.

He’s respectful. This should be how it’s done unless ya know the woman doesn’t mind being touched. Keanu should inspire us all https://t.co/bwDihtUZYk — ✭ I am Chris ✭ (@chalkXoutline) June 10, 2019

È solo riguardoso. È così che ci si dovrebbe comportare, a meno che a una donna non dia fastidio essere toccata. Keanu dovrebbe essere un'ispirazione per tutti noi.

i stan a respectful king love you so much keanu https://t.co/wLvl28sgth — sarita (@danktrex) June 10, 2019

Un'altra ragazza ha scritto: "Sono ossessionata da un re così rispettoso. Ti amo tanto Keanu".

E voi cosa ne pensate? È Keanu il vostro "Fidanzato di Internet"?