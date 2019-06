Nel cast , oltre al protagonista Dan Stevens nei panni di David Haller, ci sono: Rachel Keller nel ruolo di Sydney “Syd” Barrett, Aubrey Plaza nelle vesti di Lenny Busker, Jean Smart nel ruolo di Melanie Bird, Bill Irwin che interpreta Cary Loudermilk, Jeremie Harris nei panni di Ptonomy Wallace, Amber Midthunder nei panni di Kerry Loudermilk, Katie Aselton nel ruolo di Amy Haller, Jean Smart che interpreta Melanie Bird, Jemaine Clement che è Oliver Bird, Navid Negahban nei panni di Amahl Farouk/Shadow King e Jon Hamm come Narratore. I nuovi volti della serie saranno Harry Lloyd (Il Trono di Spade) nei panni del Professor X (Charles Xavier), Stephanie Corneliussen (DC's Legends of Tomorrow) nei panni della madre di David, Gabrielle e Lauren Tsai nelle vesti del mutante Switch.

Dopo gli eventi scioccanti del finale della scorsa stagione, che hanno mostrato David Haller (interpretato da Dan Stevens) come vero cattivo della serie, la nuova stagione racconterà della re-union di David e la sua amica Lenny Busker (Aubrey Plaza), mentre Syd Barrett (Rachel Keller), il Re Ombra (Navid Negahban) e tutti a Summerland lavorano per trovare un modo per sconfiggere il mutante di livello omega prima che sia troppo tardi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok