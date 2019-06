Marvel's Avengers, Square Enix svela l'identità del villain nel videogame

Videogames

12/06/2019

I Vendicatori si preparano a combattere anche su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Ed ecco chi sarà il loro nemico principale!

La conferenza di Square Enix in occasione dell'E3 2019 non ci ha regalato solo un golosissimo focus sul remake di Final Fantasy VII, atteso il 3 marzo 2020 con il suo primo episodio, ma anche sulla interpretazione delle avventure dei Vendicatori da parte della compagnia del Chocobo.

Un videogame, Marvel's Avengers, che grazierà i nostri schermi a partire dal 20 maggio 2020, nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e addirittura Google Stadia. E che si propone come un "game as service" supereroistico, le cui dinamiche rispecchieranno quelle dei cosiddetti loot game in cui fondamentale sarà la customizzazione degli elementi a propria disposizione.

Un progetto, quello portato avanti dai ragazzi di Crystal Dynamics, sicuramente ambizioso. E che metterà sul piatto incredibili avventure da vivere in compagnia di altri giocatori - anche - online, in un universo originale e duraturo.

Nel corso della presentazione ufficiale in quel di Los Angeles, non è comunque stato possibile capire chi sarà il villain principale a contrastare i nostri amati Vendicatori nel videogioco. A fare chiarezza è lo stesso publisher nipponico, che ne ha svelato l'identità sulle pagine del portale Polygon.

A differenza di quanto si pensasse, l'uomo mascherato che si era visto nel primo trailer di Marvel's Avengers non è quindi Crossbones ma Taskmaster. Il nemico, per chi non lo conoscesse, è in grado di replicare qualsiasi stile di combattimento che gli capita a vista, incluso quello utilizzato dai supereroi.

Taskmaster il villain principale di Marvel's Avengers

Non è comunque da escludere che Taskmaster non sia l'unico villain del gioco, dal momento che gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di nuovi personaggi giocabili e nuove missioni, magari scollegate dalla storia principale. Allo stesso modo, è plausibile che dietro le sue azioni si nasconda un marionettista d'eccezione, che ha assoldato Taskmaster come mercenario.

Non ci resta che attendere maggio del prossimo anno per scoprire tutta la verità. Anche voi non vedete l'ora di affrontare Taskmaster in Marvel's Avengers?