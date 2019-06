Rocketman: il cameo mai girato di Rami Malek/Freddie Mercury

Cinema

di Claudio Rugiero - 12/06/2019 11:50 | aggiornato 12/06/2019 11:55

Rami Malek sarebbe dovuto apparire in Rocketman nei panni di Freddie Mercury, ma quel cameo non è mai stato girato. Il regista Dexter Fletcher spiega perché ha abbandonato la sua idea iniziale di un collegamento tra i due film a cui ha lavorato.

Mentre prosegue il successo di Rocketman, il biopic su Elton John attualmente nelle sale italiane, ecco che emerge un curioso dettaglio riguardo un mai realizzato (piccolo) crossover con Bohemian Rhapsody, il film fresco vincitore di ben quattro premi Oscar.

Secondo quanto rivelato dal regista Dexter Fletcher in un'intervista rilasciata a Gay Star News, in Rocketman sarebbe dovuto apparire anche Rami Malek nei panni di Freddie Mercury.

Al regista, che ha sostituito Bryan Singer sul set di Bohemian Rhapsody (sebbene Fletcher non sia stato accreditato), è stato infatti chiesto se gli sia venuto in mente un cameo di Rami Malek/Freddie Mercury in Rocketman. Sorprendentemente Fletcher ha ammesso di avere inizialmente accarezzato questa possibilità:

C'era un'idea che avevo per un momento [del film, n.d.r.], dove Elton è al ristorante con la madre. Ho pensato che John Reid e Freddie avrebbero potuto essere a un altro tavolo e ricambiare un saluto.

Stando alle parole del regista, Malek sarebbe apparso quindi soltanto per un breve momento.

In effetti quello immaginato da Fletcher sarebbe stato un collegamento abbastanza plausibile: John Reid (interpretato da Aidan Gillen in Bohemian Rhapsody e da Richard Madden in Rocketman) è stato il manager sia di Elton John che dei Queen e li ha accompagnati nei momenti più importanti delle rispettive carriere. Tuttavia, Fletcher ha spiegato di aver poi rinunciato a questa idea temendo che sarebbe stata un'auto-citazione eccessivamente palese:

Sarebbe stato fantastico, ma non è successo. Sarebbe stato un po' troppo 'voluto'. Non sto mica cercando di creare un universo cinematografico!

Quindi ecco perché il cameo di Malek alla fine non si è fatto. Voi cosa ne pensate? Saggia decisione oppure il regista avrebbe potuto concedersi questa auto-citazione?

Rocketman: trama e cast

Rocketman è uscito nelle sale italiane lo scorso 29 maggio, dopo una calorosa accoglienza alla sua anteprima a Cannes, dove è stato presentato fuori concorso. Il film racconta l'ascesa di Elton John, dal suo esordio come pianista col nome di Reginald Dwight fino alla sua consacrazione sulla scena musicale internazionale.

Il cast di Rocketman comprende Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell e Steven Mackintosh.