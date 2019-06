Sophie Turner cercò di convincere Matthew Perry a uscire con lei

Celebrity

Sophie Turner ha provato a convincere Matthew Perry a uscire con lei... tramite Twitter!

In occasione dell'uscita di X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner ha concesso numerose interviste ai media di tutto il mondo. In una delle più recenti ha rivelato una vecchia cotta per Matthew Perry.

La giovane attrice è apparsa in un episodio della web serie #BehindTheTweets, durante il quale le sono stati mostrati alcuni dei suoi vecchi tweet.

Il più divertente risale al 2016. Sophie Turner aveva espresso tutta la contentezza nell'aver scoperto che l'amato Chandler Bing di Friends si trovava a Londra. L'attore era impegnato nello spettacolo teatrale The End of Longing, una dark comedy scritta da Perry stesso, le cui prove si svolgevano poco lontano dall'abitazione della Turner.

L'interprete di Jean Grey ha raccontato di averlo visto svariate volte: andava al supermercato e incontrava Perry che, durante le pause tra una prova e l'altra, si concedeva una sigaretta.

Ho anche comprato un accendino, così avrei potuto offrirgli da accendere. Ma la sigaretta era già accesa, quindi è stato solo imbarazzante.

Visto che il suo tentativo non era andato a buon fine, la Turner ha tentato un diverso approccio. Telefono alla mano, ha effettuato l'accesso a Twitter e ha scritto di aver incontrato Matthew Perry nella speranza che lui l'avrebbe notata.

Pensavo che se l'avesse letto, mi avrebbe notata e non lo so... mi avrebbe cercata e mi avrebbe chiesto di uscire.

"Ma non l'ha fatto", ha concluso Sophie, che può lasciarsi questa delusione alle spalle e godersi il matrimonio con Joe Jonas.