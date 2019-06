The Suicide Squad: John Cena potrebbe davvero entrare nel cast

Cinema

di Marcello Paolillo - 12/06/2019 10:09 | aggiornato 12/06/2019 10:14

L'attore e wrestler John Cena ha parlato a The Wrap circa la possibilità di prendere parte al nuovo The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn.

Lo scorso 18 aprile Variety ha rivelato in anteprima che il wrestler - nonché attore di successo - John Cena sarebbe attualmente in trattative per entrare nel cast del nuovo The Suicide Squad, il cinecomic targato Warner Bros. e DC scritto e diretto da James Gunn.

Stando alle parole del giornalista Justin Kroll, Cena potrebbe impersonare Peacemaker, aka Christopher Smith, apparso per la prima volta nel fumetto DC Fightin' 5 numero 40, del novembre 1966. Questi è un pacifista intenzionato a portare equilibrio nella società, sebbene per farlo sia disposto a usare una gran bella dose di violenza.

Nonostante la conferma della partecipazione di Cena non sia ancora arrivata, tramite il portale The Wrap l'attore ha lasciato trapelare qualche ulteriore indizio circa la sua presenza nel film.

Il wrestler ha infatti reso noto che far parte di The Suicide Squad "sarebbe una straordinaria opportunità di crescita", aggiungendo anche che ogni cosa verrà ufficializzata a tempo debito.

Non bisogna sbottonarsi troppo prima che la cosa diventi ufficiale, quindi non dirò nulla... tranne che se si presenterà l'occasione, sarò davvero felice di accettarla.

Insomma, se le cose andranno come devono andare, potremo avere una conferma ufficiale dell'ingresso di Cena nel cast del film diretto da James Gunn già nelle prossime settimane.

L'attuale formazione della 'nuova' Suicide Squad - visto che il progetto sarà un vero e proprio reboot del franchise, slegandosi dal precedente lungometraggio del 2016 diretto da David Ayer - dovrebbe vedere anche la presenza di Ratcatcher (Acchiappatopi), Nanaue (Re Squalo) e Polka-Dot Man (l’Uomo a Pois).

Parte del cast del capitolo originale dovrebbe in ogni caso tornare in azione, tra cui Viola Davis (nei panni di Amanda Waller, l'agente del governo incaricata di formare la squadra suicida), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flagg) e Idris Elba in un ruolo non ancora rivelato.

Anche la Harley Quinn di Margot Robbie potrebbe fare nuovamente capolino nella nuova avventura dedicata ai supercattivi dei fumetti DC.

The Suicide Squad è atteso nei cinema statunitensi a partire dal 6 agosto 2021.