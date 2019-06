Bryan Singer: 150mila dollari per risolvere le accuse

In base ai termini dell'accordo, di quei 150mila dollari i creditori ne riceveranno circa 61mila , la maggior parte dei quali rappresentano il debito dei prestiti allo studente. Ulteriori soldi saranno utilizzati per pagare la gestione del caso, mentre a Sanchez-Guzman finirà il denaro avanzato.

Il 12 giugno scorso le due parti (i legali del regista e le controparti della presunta vittima) hanno trovato l'accordo per l'indennizzo e subito dopo l'annuncio l'avvocato di Singer, Andrew Brettler , ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito, facendo ben intendere che il motivo che ha spinto il regista a pagare è stato un altro.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok