Le Cronache di Narnia: le novità sui film e le nuove serie TV

di Laura Silvestri - 13/06/2019 11:31 | aggiornato 13/06/2019 11:36

Aslan e gli abitanti di Narnia stanno per tornare con nuovi film e serie TV: ecco tutto ciò che sappiamo sul nuovo universo espanso basato sulle opere di C. S. Lewis.

Sono passati ormai quattordici anni dal primo lungometraggio ispirato dalla fantasia di Clive Staples Lewis, lo scrittore britannico che diede vita alla saga letteraria nota come Le Cronache di Narnia.

La pellicola, basata sul secondo - e probabilmente il più noto - dei libri di Lewis, Il leone, la strega e l'armadio fu diretta da Andrew Adamson, lo stesso regista di Shrek (e del secondo film della saga di Narnia, Il principe Caspian), mentre tra i suoi sceneggiatori figuravano anche Christopher Markus e Stephen McFeely, ora tra i più conosciuti di Hollywood grazie al loro lavoro nel Marvel Cinematic Universe.

Il successo di questo primo tentativo, dovuto anche alle ottime scelte di casting - Tilda Swinton, James McAvoy, William Moseley ecc. - è stato sufficiente per dar vita ad altri due film, sebbene con esito diverso: se infatti Il principe Caspian ha avuto una discreta accoglienza, Il viaggio del veliero non ha incontrato altrettanta fortuna, e il diminuito entusiasmo nei confronti del prodotto ha portato la produzione di ulteriori pellicole a uno stop.

Ma il mondo fantastico creato da Lewis era ancora tutto da esplorare, e alcuni mesi fa la piattaforma di streaming Netflix ha annunciato un totale reboot della saga e un'espansione di questo universo ricco di storie tramite lungometraggi e serie TV.

Adesso sorgono nuovi dettagli al riguardo, come il nome di chi si incaricherà di supervisionare il progetto.

Come riportato da vari siti, tra cui Deadline e Comicbook, e come annunciato anche via Twitter, Matthew Aldrich - co-sceneggiatore del film d'animazione vincitore di ben due premi Oscar nel 2017, Coco -, sarà l'architetto creativo a capo del nuovo universo espanso di Narnia.

La decisione sembra rispecchiare perfettamente la linea editoriale della compagnia di produzione. In precedenza, Ted Sarandos, Chief Officer Content di Netflix aveva infatti dichiarato:

Le storie create da C. S. Lewis ne Le Cronache di Narnia hanno appassionato e coinvolto generazioni di lettori in tutto il mondo. Famiglie intere si sono innamorate di personaggi come Aslan e tutti coloro che fanno parte del mondo di Narnia, e siamo entusiasti di essere la loro nuova dimora per gli anni a venire.

E anche Douglas Gresham, figliastro di Lewis, si era dimostrato fiducioso:

È meraviglioso sapere che gente da ogni dove non vede l'ora di tornare a Narnia e che i progressi in fatto di produzione e distribuzione tecnologica abbiano reso possibile portare sugli schermi di tutto il mondo queste fantastiche avventure. Netflix sembra il medium ideale per raggiungere questo obiettivo, e non vedo l'ora di lavorare con loro per far si che ciò avvenga.

Anche noi non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questo nuovo universo. E voi?