Cyberpunk 2077, la splendida Collector's Edition nel video unboxing ufficiale

Videogames

di Andrea Guerriero - 13/06/2019 12:02

In uscita ad aprile del prossimo anno, il nuovo actionGDR di CD Projekt RED sbarcherà sugli scaffali anche con una ricchissima edizione da collezione. Un video ne svela tutti i contenuti ufficiali.

1 condivisione

16 aprile 2020.

Una data importantissima per i videogiocatori e in particolare per quelli che si professano fan di CD Projekt RED. Lo studio polacco ha infatti scelto la primavera del prossimo anno per lanciare il suo nuovo gioco di ruolo, quel Cyberpunk 2077 rimasto un mistero troppo a lungo.

Certo, nonostante il nuovo trailer proiettato in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles - con tanto di Keanu Reeves! - abbia messo sul piatto nuove sequenze di gioco, il gameplay continua a rimanere in gran parte un'incognita, con solo la stampa invitata a testarlo in prima persona tra le luci e i colori della kermesse losangelina. In ogni caso, l'hype è alle stelle, fomentato anche da una Collector's Edition sontuosa. Immancabile nelle collezioni geek dei veri appassionati.

La stessa a cui proprio il team di sviluppo dedica il filmato visibile poco più sotto:

Si tratta di un video unboxing ufficiale della Collector's Edition di Cyberpunk 2077, proposta in Italia al prezzo di 220 euro circa. Grazie alla clip odierna, della durata di un minuto e mezzo, possiamo farci un'idea più precisa dei contenuti presenti in questo prezioso pacchetto.

A spiccare nel mucchio è ovviamente la statua del protagonista V, che in 25 centimetri ritrae l'eroe del gioco in posizione plastica, mentre si accinge a sparare in bilico sulla propria moto. Tra gli altri contenuti di questa edizione limitata troviamo poi una mappa, delle toppe, degli artwork e un portachiavi. Ad ora purtroppo non è possibile prenotare la Collector's sul sito ufficiale e bisognerà essere pazienti ancora un po' prima che i preorder vengano ufficialmente aperti - è comunque già possibile reperirla su GameStop Italia.

Intanto, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sbarcherà sugli scaffali nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 16 aprile 2020.