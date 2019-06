Da Scurati a Missiroli, i cinque finalisti ufficiali del Premio Strega 2019

Addio fantasmi ha totalizzato 159 voti della giuria, permettendo alla casa editrice Einaudi di contare su una doppia speranza per la vittoria (l'altro libro in gara è quello di Missiroli).

Ultima ma non per importanza Nadia Terranova, giovane autrice che ha messo tutta la sua Sicilia in Addio Fantasmi, un romanzo delicato che affronta il tema dell'abbandono senza mezze misure: il dolore è tutto, è capace di annientarci se non siamo forti abbastanza ed è quello che è accaduto a Ida, la sua protagonista.

La preferenza maggiore della giuria è andata al Mussolini di Scurati: M. Il figlio del secolo è il romanzo storico che ha ottenuto 312 voti. Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, ha definito l'opera di Scurati come "il libro che l'Italia aspettava da decenni". Non a caso, la storia di Benito Mussolini diventerà presto una serie televisiva.

