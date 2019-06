Dave Bautista nel ruolo di Bane? Lui accetterebbe (ma senza rinunciare a Drax)

Cinema

Dave Bautista ha risposto al fancast che lo vorrebbe nei panni di Bane nel nuovo franchise cinematografico dedicato a Batman, sebbene l'attore tornerà sicuramente prima a vestire i panni di Drax nei Guardiani della Galassia Vol. 3.

Dopo l'annuncio che Robert Pattinson vestirà i panni di Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves (previsto nei cinema americani il 25 giugno 2021), hanno iniziato a rincorrersi i cosiddetti 'fancast' relativi ai villain che il Cavaliere Oscuro potrebbe incontrare nelle sue prossime avventure cinematografiche.

Tra questi figura anche l'attore ed ex wrestler Dave Bautista, il quale ha risposto in modo entusiasta al suo fancast nei panni del villain Bane, personaggio proveniente dai fumetti DC Comics e già visto sul grande schermo in Batman & Robin (impersonato da Michael Reid McKay e Robert Swenson) e ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno (grazie all'interpretazione di Tom Hardy).

Poco sotto, il tweet dell'attore che risponde al fancast con un secco "accetto!".

Ho visto un video su YouTube su chi dovrebbe interpretare i villain di Batman nei nuovi film. Devo dire che Dave Bautista sarebbe una buona scelta per vestire i panni di Bane. Accetto!

Come riportato dal portale CinemaBlend, a Bautista non dispiacerebbe affatto "passare alla concorrenza" interpretando il celebre cattivo di Gotham City. L'unico problema è che l'attore è al momento vincolato al franchise Marvel Studios dei Guardiani della Galassia, incluso il prossimo e atteso Vol. 3, nel quale interpreterà nuovamente il personaggio d Drax (ruolo a cui è particolarmente legato, anche per via della forte amicizia che intercorre tra lui e il regista James Gunn).

Alcuni report indicavano inoltre che Bautista era in trattative per unirsi a The Suicide Squad – il film DC scritto e diretto proprio da Gunn - e che questi avrebbe dovuto vestire i panni di Peacemaker (ruolo che ora, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe andare al 'collega' John Cena). L'ex wrestler è atteso anche in Dune di Denis Villeneuve (in uscita nel 2020), nei panni di Glossu "Bestia" Rabban.

Bane, il cui vero nome è Eduardo Dorrance, è stato creato nei fumetti DC da Chuck Dixon (testi) e Graham Nolan (disegni) e ha debuttato nell'albo Batman: Vengeance of Bane (1993).

Dotato di una forza sovrumana grazie allo steroide chiamato 'Venom', Bane ha una muscolatura e una forza fuori dal comune, oltre a indossare spesso e volentieri una maschera molto simile a quella dei luchadores messicani (veri e propri wrestler nati in Messico negli anni '30).

Gli appassionati di fumetti ricordano con particolare emozione lo scontro tra lui e l'Uomo Pipistrello nella maxi serie Batman: Knightfall (pubblicata da DC Comics tra il 1993 e il 1995), nella quale Bane riesce a spezzare la schiena a Batman, costringendolo a ritirarsi dalla lotta al crimine per un lungo periodo di tempo.

