Ecco Atari VCS, una console a metà tra retrogaming e PC

La differenza principale fra Atari VCS e le altre console dedicate al retrogaming è che la prima non sarà limitata solo all'esecuzione di giochi "di una volta" . La macchina sarà dotata di un processore AMD con Radeon Vega graphics, e il supporto per schermi a 4K, sia per lo streaming che per i giochi. La dashboard girerà tramite Atari OS, una versione modificata del kernel Linux.

Un’altra console dedicata al retrogaming sta per arrivare dopo l’annuncio del ritorno del PC Engine . Stavolta parliamo di una pietra miliare nel mondo videoludico, l’ Atari . Originariamente, questo rifacimento dell’ Atari VCS era stato lanciato tramite un crowdfunding nel 2018, riuscendo a guadagnare ben 3 milioni di dollari. Oggi la console è disponibile per il preorder tramite GameStop, Walmart e il sito ufficiale dell’azienda.

