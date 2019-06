Google dice basta ai leak e mostra a sorpresa il Pixel 4

Nell'epoca dei leak, nessuna azienda - che sia Google, Apple o Samsung - riesce a fermare il flusso di notizie 'rubate' che precede la presentazione di nuovi dispositivi. Ottobre sarà il mese dei nuovi Pixel, ma un primo sguardo ai dispositivo ce lo fornisce Big G con una mossa a dir poco sorprendente.

A distanza di poche ore dalla pubblicazione di alcuni render (che portano la firma dell'immancabile OnLeaks), Google ha deciso di anticipare tutti i leaker del settore, svelando su Twitter il Pixel 4, o quantomeno la sua scocca posteriore.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1