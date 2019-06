Inhumans: Marvel starebbe pensando a un reboot cinematografico [RUMOR]

Cinema Marvel's Inhumans

13/06/2019

Stando al portale We Got This Covered, Marvel starebbe pensando a un reboot cinematografico per gli Inhumans, dopo la serie andata in onda nel 2017.

Gli Inumani sono apparsi per la prima volta nel 1965 nei fumetti Marvel dedicati ai Fantastici Quattro grazie al genio di Stan Lee e Jack Kirby. Si tratta di un popolo di individui geneticamente superiori - comandati dal coraggioso Black Bolt - creati attraverso degli esperimenti dalla razza aliena dei Kree. Progettati originariamente come armi al servizio del governo, gli Inumani si vedranno costretti a vivere isolati, tentando in tutti i modi di salvare loro stessi (e la razza umana).

Dopo essere stati introdotti nel Marvel Cinematic Universe con la seconda serie televisiva di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.. La prima e unica stagione dedicata a Marvel's Inhumans è andata in onda in Italia su FOX a partire dall'11 ottobre 2017, per un totale di otto episodi (i primi due sono stati distribuiti anche al cinema in formato IMAX, per un'anteprima speciale mercoledì 13 settembre 2017 all'UCI Cinemas di Pioltello, a Milano).

Nel cast troviamo Anson Mount (Black Bolt), Iwan Rheon (Maximus il Folle, fratello minore di Bolt), Serinda Swan (Medusa), Eme Ikwuakor (Gorgon) e Ken Leung (Karnak).

Ora, stando a quanto reso noto in anteprima dal portale We Got This Covered, gli Inumani potrebbero tornare sul grande schermo, in un vero e proprio lungometraggio facente parte del MCU. Sarebbe da escludere quindi una nuova serie sulla falsariga di quanto previsto con Loki, WandaVision, Falcon & The Winter Soldier e lo show dedicato a Occhio di Falco.

Sicuramente, però, il loro debutto cinematografico non sarebbe imminente, visto che le indiscrezioni parlando di un film dedicato alla prossima Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Al momento, da parte della Casa delle Idee e del boss Kevin Feige non è arrivata nessuna conferma ufficiale.

A voi piacerebbe rivedere gli Inumani sul grande schermo?