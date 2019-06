Jude Law rimane in TV: dopo The New Pope, sarà protagonista di The Third Day

TV NewsCinema

di Vincenzo Corrado - 13/06/2019 12:30 | aggiornato 13/06/2019 12:33

L'attore britannico, dopo il successo di The Young Pope e l'imminente The New Pope, sarà protagonista anche della nuova serie prodotta da Sky e HBO in arrivo il prossimo anno.

0 condivisioni

In seguito al recente successo di Chernobyl, Sky e HBO tornano a collaborare per la creazione di una nuova serie originale, The Third Day, prodotta da Sky Studios al fianco di Plan B Entertainment, Punchdrunk International e l'autore e co-creatore della serie Dennis Kelly. Tra i produttori della serie si annovera anche il nome di Adrian Sturges, mentre dietro la macchina da presa c'è il regista de Il mistero dei Templari - National Treasure, Marc Munden.

Inoltre, come riporta Deadline, la star del cinema Jude Law sarà il protagonista della nuova serie The Third Day; l'attore britannico quindi, dopo l'eclatante exploit di The Young Pope e l'imminente The New Pope, torna ad essere protagonista sul piccolo schermo.

HD Sky Atlantic

Jude Law nella serie interpreterà Sam, un uomo che, una volta sbarcato su un'isola alquanto misteriosa al largo delle coste britanniche, si ritroverà isolato dalla terraferma e invischiato nelle insolite vicende degli abitanti dell'isola.

In questo mondo Sam dovrà affrontare dei particolari rituali che lo costringeranno non solo a fronteggiare un vecchio trauma del suo passato, ma anche a immergersi in una ricerca emotiva che lo metterà in conflitto proprio con gli isolani.

Cameron Roach, direttore di Sky Studios, Sky UK e Irlanda, ha parlato di questo nuovo progetto.

Sky Studios è lieta di collaborare con Plan B, Punchdrunk International e HBO per questa entusiasmante serie. The Third Day è il risultato dell'inebriante immaginazione combinata di Dennis Kelly e di Felix Barrett di Punchdrunk International e ha portato a sceneggiature stupefacenti. Vederli portare in vita questa storia sotto la direzione di Marc Munden e con Jude Law al timone di ciò che promette di essere un cast di classe mondiale, è una prospettiva incredibilmente eccitante.

Anche Casey Bloys, presidente di HBO Programming, ha voluto commentare l'avvento della nuova serie con Jude Law.

Dennis e Felix hanno creato qualcosa di fresco e unico, e siamo entusiasti di averlo su HBO. Non vediamo l’ora di collaborare con Punchdrunk International, Marc e Jude e di promuovere i nostri prodotti con Sky e Plan B Entertainment.

La produzione di The Third Day inizierà il prossimo mese e debutterà nel Regno Unito e su HBO negli Stati Uniti nel 2020.