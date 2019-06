Konami annuncia la console da retrogaming PC Engine Core Grafx Mini

Videogames

Konami porta un classico delle console degli anni '80 in una versione in miniatura.

Konami, la software house giapponese famosa per grandi classici come Metal Gear Solid, Castlevania e Pro Evolution Soccer, presenta una nuova console in miniatura pensata per gli appassionati di retrogame.

Annunciato infatti l'arrivo di PC Engine Core Grafx Mini, riedizione della storica console originaria degli anni '80 che ebbe successo soprattutto in Giappone.

Naturalmente anche questa versione non si discosterà dal trend delle console in riedizioni "mini", ovvero includerà una vasta line-up di grandi classici del passato. La prima parte dei titoli presenti è stata rivelata durante l'E3 di Los Angeles. La console sarà più compatta della versione originale, tanto che potrà stare tranquillamente nel palmo di una mano, mentre il controller avrà dimensioni "regolari".

I primi titoli annunciati nel catalogo iniziale del PC Engine Core Grafx Mini sono dei grandissimi classici:

R-Type

Ys Book I & II

New Adventure Island

Ninja Spirit

Alien Crush

Dungeon Explorer

Molti altri verranno aggiunti successivamente.

PC Engine Core Grafx Mini verrà rilasciata in una selezione di paesi europei, e avrà due nuove varianti per i mercati del Nord America e del Giappone, dove si chiameranno rispettivamente TurboGrafx-16 Mini e PC Engine Mini.

HD Konami

La versione giapponese avrà anche un parco titoli differente rispetto a quello europeo:

Bonk’s Adventure

Dracula X

The Kung Fu/China Warrior

Ys I & II

Super Star Soldier

Dungeon Explorer

La lista completa dei videogiochi preinstallati, prezzo e data di lancio verranno comunicati in futuro, sempre da Konami.

La console originale è stata una macchina da gioco molto apprezzata, soprattutto in Giappone. PC Engine è stata la prima console a essere dotata di lettore CD-Rom e supporto per il multi-tap fino a cinque giocatori. Le prestazioni erano di tutto rispetto per l'epoca, con grafica ed esperienza di gioco simile agli arcade dei primi anni '90. La line-up prevedeva molti grandi classici, che, come Konami ha assicurato, saranno inclusi in questa edizione mini.