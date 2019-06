L'Academy e i BAFTA annunciano le date delle cerimonie fino al 2022

Annunciate le date delle prossime cerimonie degli Oscar e dei BAFTA. I British Academy of Film and Television Arts Awards hanno confermato la tradizione e le serate di premiazione si svolgeranno due settimane prima di quelle degli Oscar, tranne quella del 2020. Queste le date:

L’Academy ha a sua volta annunciato tutte le date delle cerimonie e anche i risultati delle elezioni del Board of Governors. I nuovi membri eletti e quelli riconfermati rimarranno in carica per i prossimi tre anni.

Il risultato ha visto crescere la presenza femminile da 22 a 24 su 54 membri complessivi. I rappresentati di colore, invece, sono passati da 10 a 11. Tra i confermati risultano Steven Spielberg, l’attrice Laura Dern, il produttore Mark Johnson e il regista di documentari Roger Ross Williams. Le new entry, invece, includono la produttrice Donna Gigliotti (Il diritto di contare, Shakespeare in Love), lo scrittore Eric Roth e la costumista Ruth Elaine Carter, la prima donna di colore a vincere un Oscar per Black Panther.

Today I am overjoyed and honored to be elected to @TheAcademy’s 2019-20 Board of Governors. This is The Academy‘s most diverse board yet, and I’m excited to bring new life and ideas to this 100 year old Hollywood pilar and established body! https://t.co/0l1SY0Y6Rm