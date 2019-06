Lobo debutta in Krypton e ottiene già il suo spin-off

TV News

13/06/2019

A poche ore dalla messa in onda del primo episodio della seconda stagione di Krypton, l'emittente SyFy ha annunciato la produzione di uno spin-off su Lobo.

È lo stesso account ufficiale della serie a darne la notizia, assieme a diversi altri outlet come Variety: Krypton, la serie TV prequel di SyFy dedicata alle avventure del nonno di Superman, Seg-El (Cameron Cuffe), avrà un suo spin-off con protagonista il cacciatore di taglie Lobo (Emmett J. Scanlan).

Uno spin-off su Lobo arriverà ufficialmente su SyFy.

Lobo ha fatto il suo debutto nello show nella prima puntata della seconda stagione, ma ancor prima della messa in onda di quest'ultima, l'annuncio di una serie TV a lui interamente dedicata è iniziato a circolare online.

L'hype per l'introduzione del personaggio - e per la nuova stagione in generale - era già alto, ma con questa mossa Krypton si sarà certamente assicurato la totale attenzione della fanbase.

Da villain quale era stato introdotto negli anni '80 nei fumetti, Lobo è col tempo diventato una sorta di anti-eroe, fino ad avere una serie cartacea tutta sua nel '93. In quanto a live-action, però, non ci sono precedenti apparizioni.

Krypton è, come ha dichiarato anche in un'intervista per EW! Cameron Welsh - produttore esecutivo dello show e futuro sceneggiatore e produttore esecutivo dello spin-off - la serie giusta per "raccontare ciò che ancora non è stato narrato sull'universo di Superman".

E siamo certi che lo stesso varrà anche per il suo spin-off.