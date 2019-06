Midsommar - Il villaggio dei dannati, il trailer italiano ufficiale

Cinema

13/06/2019

Dopo il suo clamoroso esordio con Hereditary - Le radici del male, Ari Aster torna dietro la macchina da presa con Midsommar - Il villaggio dei dannati, dal 25 luglio nelle sale italiane.

"Il male verrà alla luce".

È online il trailer italiano di Midsommar - Il villaggio dei dannati, secondo lungometraggio di Ari Aster, autore statunitense esploso grazie al clamoroso Hereditary - Le radici del male, e il nuovo film del regista sembra essere un altro autentico incubo per tutti gli amanti dell'horror.

Protagonista di Midsommar - Il villaggio dei dannati è Florence Pugh, la talentuosa attrice britannica già vista in Lady Macbeth di William Oldroyd e vincitrice del premio Timothée Chopard come migliore rivelazione femminile a Cannes 2019. Nel film di Aster la Pugh interpreta una ragazza in vacanza che finirà per scontrarsi con una realtà sempre più violenta.

Midsommar - Il villaggio dei dannati arriverà nelle sale italiane dal prossimo 25 luglio distribuito da Eagle Pictures.

Come possiamo vedere dal trailer italiano all'inizio di questo articolo, nel suo nuovo lavoro il regista sembra ripartire da dove si era fermato nel finale di Hereditary - Le radici del male: dalla congrega, sebbene stavolta ci troviamo in luogo e atmosfere completamente diverse.

Aster sembra inoltre recuperare un senso di unitarietà e coerenza narrativa senza tuttavia rinunciare all'effetto sorpresa. In effetti guardando le prime immagini di Midsommar - Il villaggio dei dannati, fotografate dalla luce celestiale di Pawel Pogorzelski, difficilmente si avvertirebbe quella sensazione di oscuro presagio che arriva soltanto verso gli ultimi minuti del trailer.

Trama e cast

Al centro della trama di Midsommar - Il villaggio dei dannati si colloca l'insolito viaggio di Dani, una ragazza segnata dalla scomparsa di entrambi i genitori. In compagnia il fidanzato Mark e di alcuni amici, la giovane protagonista decide di trascorrere le sue vacanze estive in Svezia. L'intento è quello di visitare il mitico festival di metà estate che si tiene in un villaggio rurale.

La giovane coppia, calorosamente accolta dagli abitanti del luogo, sembra trovare in quella piccola comunità un rifugio idilliaco. Col passare dei giorni, emergerà però una competizione sempre più violenta che li porterà a scontrarsi con le bizzarre usanze indigene fino alla scoperta di uno spaventoso culto pagano.

Il cast di Midsommar - Il villaggio dei dannati comprende Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Willi Poulter e Björn Andrésen.

L'entusiasmo di Jordan Peele per Midsommar

In attesa di vederlo nelle nostre sale, il lungometraggio ha nel frattempo già conquistato Jordan Peele, l'acclamato regista di Scappa - Get Out e Noi. Secondo quanto rivelato da Esquire, Peele ha definito Midsommar - Il villaggio dei dannati come "un'ascensione dell'orrore":

Ha alcune delle immagini più atrocemente inquietanti che abbia mai visto. L'ho vissuto a bocca aperta e con gli occhi sbarrati.

Chissà se anche a noi farà lo stesso effetto. Voi che ne pensate? Vi ispira questo film?