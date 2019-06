Oblivion Song: il nuovo fumetto di Robert Kirkman diventa un film

Se il governo ha ormai gettato la spugna sul cercare di riportare a casa i dispersi, lo scienziato Nathan Cole non sembra volersi dare per vinto, continuando a fare spola tra i due mondi con l'obiettivo di salvare quante più persone possibili. E ritrovare suo fratello Ed.

Giunta negli USA a quota 12 albi, già disponibili in Italia raccolti in due volumi da libreria, la serie prende il via dieci anni dopo la "Trasposizione", un cataclisma che ha visto 300mila abitanti di Philadelphia teletrasportarsi in una dimensione aliena e ostile, popolata da una fitta vegetazione aliena e mostri giganti.

Ultima pagina in anteprima del primo albo di Oblivion Song di Robert Kirkman in uscita il prossimo anno

Quarta pagina in anteprima del fumetto di Robert Kirkman in uscita negli Stati Uniti il prossimo anno

Deadline riporta infatti che Oblivion Song , la nuova serie a fumetti realizzata da Robert "The Walking Dead" Kirkman in coppia con il disegnatore italiano Lorenzo De Felici , arriverà presto sul grande schermo grazie alla collaborazione di Skybound Entertainment e Universal Pictures.

