Pokémon Spada e Scudo: ecco l'edizione con Steelbook dorata che include entrambi i giochi

13/06/2019

I fan di Pokémon potranno acquistare Spada e Scudo, in uscita a novembre, anche in una preziosa Steelbook dorata che includerà entrambi i titoli.

Dopo un Nintendo Direct interamente dedicato al gioco e dopo aver svelato le novità in produzione per Nintendo Switch all'E3 2019, Nintendo è pronta a concentrarsi su Pokémon Spada e Scudo. La prossima coppia di videogiochi della serie Pokémon segnerà l'esordio su Switch di un episodio del tradizionale filone di giochi di ruolo, dopo l'esperimento Pokémon Let's Go.

Acquistando Pokémon Spada i giocatori vivranno la loro avventura nella nuova regione di Galar per ottenere il leggendario Zacian; al contrario, in Pokémon Spada si potrà ottenere il leggendario Zamazenta. Cosa fare se, invece, si volessero portare a casa entrambi i giochi?

HD Nintendo La Steelbook che include Pokémon Spada e Pokémon Scudo

Nintendo ha trovato la soluzione: oltre che nel tradizionale formato fisico – una confezione per Pokémon Spada e una per Pokémon Scudo tra cui scegliere – il gioco sarà distribuito in una speciale Steelbook dorata, al cui interno saranno incluse entrambe le cartucce di gioco. Disponibile in quantità limitata, questo cofanetto avrà un prezzo di listino di 119,99 euro, a fronte del costo dei singoli giochi pari a 59,99 euro.

Pokémon Spada e Scudo proporranno diverse novità nel loro gameplay: il gioco avrà per la prima volta una telecamera in terza persona controllata dal giocatore. Inoltre, gli scontri con i Pokémon non saranno più casuali (li vedrete invece sulla mappa) e avrete la possibilità di confrontarvi con le meccaniche Dynamax, lottando contro Pokémon giganti o sfruttando strategicamente in battaglia la possibilità di ingigantire temporaneamente i vostri.

L'appuntamento con Spada e Scudo su Nintendo Switch è fissato per il prossimo 15 novembre. Farete vostri entrambi i giochi puntando all'acquisto della Steelbook dorata?