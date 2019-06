SDCC 2019: Tra i panel, anche uno dedicato alla serie HBO Westworld

TV News

13/06/2019

Manca poco più di un mese all'atteso evento californiano e le informazioni sui panel previsti per il San Diego Comic-Con iniziano ad arrivare. Fra questi, anche uno dedicato all'apprezzato show HBO Westworld.

Manca ormai poco più di un mese all'apertura delle porte del San Diego Comic-Con 2019. Si tratta di uno degli eventi più importanti e attesi da tutto il mondo dell'intrattenimento, sia per i fortunati che riescono ad andare a visitarlo, sia per gli appassionati che lo seguono da più lontano. Questo perché la manifestazione californiana è l'occasione scelta da tantissime realtà di questo mondo, dal cinema al fumetto alle serie TV, per fare annunci, rivelare i propri progetti futuri, incontrare il pubblico e ovviamente mostrare tanti nuovi trailer.

Mentre ci avviciniamo all'inizio dell'evento, che si terrà dal 18 al 21 luglio, il programma inizia a riempirsi di eventi con i vari annunci dei panel. Quello di cui parliamo oggi è relativo al mondo delle serie TV, in particolare quelle dell'apprezzato network HBO. Dopo aver rivelato ieri che tra gli eventi presentati ci sarà anche un panel dedicato a Game of Thrones, nonostante si sia conclusa definitivamente lo scorso maggio, il canale ha comunicato nelle ultime ore che anche un'altro dei suoi show avrà un incontro tutto suo: Westworld.

L'amatissima serie ispirata al film Il mondo dei robot del 1973 ha riscosso un'incredibile successo con la sua prima stagione, trasmessa nel 2016. Avvalendosi di un cast di alto livello, che comprende Evan Rachel Wood, Ed Harris ed Anthony Hopkins, e una trama profonda e intricata che ha lanciato innumerevoli teorie durante la trasmissione degli episodi, Westworld è riuscita a conquistare un pubblico molto vasto. Con la terza stagione in arrivo nel 2020, è giunto quindi il momento di tornare a parlare concretamente di questo show e il San Diego Comic-Con è il momento perfetto.

Non sono ancora disponibili i dettagli su cosa avverrà durante l'incontro, né quali saranno gli ospiti che vi prenderanno parte. È molto probabile la presenza di alcuni degli autori dello show e dei membri principali del cast come i sopracitati Ed Harris ed Evan Rachel Wood, ma anche James Mardsen, Tessa Thompson e con tutta probabilità la new entry Aaron Paul. Quasi sicuramente in questa occasione verrà mostrato un nuovo trailer della terza stagione e potrebbe esserci la rivelazione della data di uscita effettiva, dato che per ora è stato comunicato solo un generico 2020.

Siete fan di questo show? Cosa vorreste vedere durante il panel di Westworld al San Diego Comic-Con 2019?

