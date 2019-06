Stranger Things 3: la sinossi e nuove anticipazioni da Finn Wolfhard

TV News

di Silvia Artana - 13/06/2019 10:14

Stranger Things 3 sta (finalmente) per arrivare! Cosa accadrà nei nuovi episodi? La sinossi ufficiale e nuove anticipazioni da parte di Finn Wolfhard rivelano che a Hawkins sarà una estate caldissima...

1 condivisione

Manca davvero poco all'uscita di Stranger Things 3 (prevista per il 4 luglio) e i fan scalpitano in attesa di scoprire cosa accadrà a Undici e ai suoi amici. A soffiare sul fuoco dell'hype ci ha pensato la stessa Netflix, che nelle scorse ore ha rilasciato la sinossi ufficiale del ciclo di episodi in arrivo.

Ovviamente, la breve descrizione della trama (condivisa tra gli altri da Heroic Hollywood) non contiene spoiler, ma rivela qualcosa di più della nuova (molto attesa) stagione:

È il 1985 a Hawkins, nell'Indiana, e l'estate sta diventando bollente. La scuola è finita, in città c'è un centro commerciale nuovo di zecca e la ciurma di Hawkins è nel pieno dell'adolescenza. Sbocciano storie d'amore, le dinamiche del gruppo si complicano e [Undici e i suoi amici, n.d.r.] dovranno capire come crescere senza allontanarsi. Intanto, il pericolo incombe. Quando la città si ritrova sotto la minaccia di vecchi e nuovi nemici, i ragazzini di Hawkins si rendono conto che il male non finisce mai. Si evolve. Adesso, dovranno unirsi per sopravvivere e ricordare che l'amicizia è sempre più forte della paura.

Nell'episodio 2x09, La porta, Undici ha chiuso il portale del Sottosopra. Ma gli ultimissimi istanti hanno rivelato che il Mind Flayer non è stato sconfitto e che giganteggia sulla versione alternativa di Hawkins.

Sarà ancora lui (insieme ai Demodog) il villain principale? Tornerà (anche) il Demogorgone? E chi sono i "nuovi nemici" di cui parla la sinossi?

Un leak trapelato qualche tempo fa ha suggerito la presenza di antagonisti umani... molto in voga negli anni '80. E poi ha iniziato a circolare una interessante teoria dei fan, secondo cui il nuovo mostro con cui dovranno fare i conti i ragazzini di Hawkins sarebbe un personaggio già noto.

Ma, ovviamente, non c'è nulla di certo.

Netflix 14 Netflix Facebook Twitter Pinterest Wynona Ryder è Joyce in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Sadie Sink interpreta Max in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Priah Ferguson interpreta Erica in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Joe Keery è Steve in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Natalia Dyer è Nancy in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Charlie Heaton è Jonathan in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Caleb McLaughlin è Lucas in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Gaten Matarazzo interpreta Dustin in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Dacre Montgomery è Billy in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Noah Schnapp è Will in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Finn Wolfhard è Mike in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest David Harbour interpreta lo sceriffo Hopper in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Maya Hawke interpreta Robin in Stranger Things 3

Netflix Facebook Twitter Pinterest Millie Bobby Brown è Eleven in Stranger Things 3

Chiudi 1 di 14

In ogni caso, i fan non devono preoccuparsi di restare delusi. Almeno, stando alle parole di Finn Wolfhard. In una intervista a Pilot TV (riportata da Empire Online), l'interprete di Mike ha ribadito che Stranger Things 3 sarà semplicemente grandiosa:

La prima stagione era più avventurosa e divertente. La seconda aveva un taglio maggiormente horror. La terza comprende tutto: il divertimento della prima stagione e l'atmosfera horror della seconda. I Duffer si sono superati a scriverla.

E per chi si chiede che ruolo avrà il fratello maggiore di Max, Billy Hargrove, protagonista di una clip tutta sua, una anticipazione è arrivata dal suo interprete, Dacre Montgomery:

In questa stagione è puro male.

The Summer TV Preview issue is coming! Pilot TV visits the Starcourt Mall on the set of #StrangerThings3, talking to @Milliestopshate, @FinnSkata, and the kids of Hawkins, Indiana. On sale Thurs 13 June with the new issue of @empiremagazine. READ MORE: https://t.co/plzMxj38rn pic.twitter.com/6vyFydDAPX — Pilot TV (@pilottvmag) June 7, 2019

Invece, sarà vero che Will Byers verrà finalmente lasciato in pace? L'attore che lo interpreta, Noah Schnapp, ha rilasciato una dichiarazione sibillina:

Will farà ancora i conti con la presenza del mostro e vedrete che accadrà. La gente mi ha chiesto: 'In questa stagione tirerà il fiato?'. E la mia risposta è stata: 'Sì, certo, per i primi due episodi'. Nessuno può davvero tirare il fiato.

Insomma, l'estate di Hawkins si annuncia davvero caldissima. Come quella dei fan di Stranger Things.